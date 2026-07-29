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Στο Πλωμάρι της Λέσβου ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των επίγειων και εναέριων μέσων, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112.

Στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο της Κρήτης κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, με την Πολιτική Προστασία να δίνει εντολές εκκένωσης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Στον Αγερανό Γυθείου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε εγρήγορση μέσω μηνύματος.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.

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Δραματικές είναι οι εικόνες από την φωτιά στο Ρέθυμνο, καθώς νεκροί ανασύρθηκαν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα, με την κατάσταση να παραμένει ανεξέλεγκτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συμμετείχαν στις προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο και εγκλωβίστηκαν στις φλόγες σε κάποιο σημείο μεταξύ Μελάμπων και Αγίας Γαλήνης. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης και έναν Εποχικό.

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Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις δύο και μισή στην περιοχή Κρύα βρύση σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, αλλά και των ανέμων έντασης 7 μποφόρ, που πνέουν στην περιοχή.

Από την έναρξη τής φωτιάς εκδόθηκαν σταδιακά μηνύματα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης, 112, για τους κατοίκους των περιοχών, Κρύα Βρύση, Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος να εκκενώσουν τους οικισμούς και να κατευθυνθούν προς την παραλιακή Αγία Γαλήνη.

Στο μέτωπο επιχειρούν περισσότεροι από 150 πυροσβέστες με 27 οχήματα, εθελοντές και υπάλληλοι τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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Ενισχύονται οι δυνάμεις στην Λέσβο, 112 για το Πλωμάρι

Στην Λέσβο φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στο Πλωμάρι και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Πλωμάρι, #Λέσβος και επιχειρούν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 13 οχήματα, 3 Α/Φ και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν κατά διαστήματα τα 6 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών. Λίγο μετά τις 17:00 ήχησε το 112 και οι κάτοικοι στο Πλωμάρι κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πλωμάρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Πλωμαρίου με κατεύθυνση #Άγιο_Ισίδωρο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Εκκενώνονται χωριά στο Ρέθυμνο – «Μάχη» με τις φλόγες σε Κρήτη και Λακωνία

Στην Κρήτη μέσα σε διάστημα λίγης ώρας ξέσπασαν δύο φωτιές σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ λίγο πριν τις 16:00 η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους στην Κρύα Βρύση να απομακρυνθούν προς παραλία.

Παράλληλα, με νέο 112, η Πολιτική Προστασία κάλεσε όσους βρίσκονται σε Σακτούρια και Μελάμπες να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοίκους σε Άγιο Γεώργιο και Άγιο Παύλο, οι οποίοι ενημερώθηκαν να εκκενώσουν προς Αγία Γαλήνη, καθώς και για όσους βρίσκονται στην Τριόπετρα, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Κεραμέ.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς #Κεραμέ



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice Advertisement July 29, 2026

Στο Ηράκλειο η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι και κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

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Περίπου στις 15:00 φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο Γύθειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Αγερανός. Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συμμετέχουν στην κατάσβεση 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ η Πολιτική Προστασία κάλεσε μέσω του 112 για εγρήγορση όσους βρίσκονται στον Αγερανό.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγερανός #Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Νωρίτερα, φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά στην Μεσσηνία είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο.

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