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Απέραντη θλίψη και βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, αλλά και στην οικογένεια του Ομίλου ΚΡΗΤΗ TV, η είδηση του αδόκητου χαμού του 27χρονου γιου γνωστού οπερατέρ του τηλεοπτικού σταθμού.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Μάλια. Ο νέος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην οδό Μάχης Κρήτης όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

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Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως παρά την ταχεία κινητοποίηση των αρχών, ο 27χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον νέο αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΚΡΗΤΗ TV εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Με πληροφορίες από NeaKriti.gr