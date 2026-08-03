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Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση υλικών ζημιών σε εξοπλισμό, εμπορεύματα και μέσα παραγωγής έως την 1η Οκτωβρίου 2026.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να τεκμηριώσουν τις ζημιές με φωτογραφικό υλικό πριν προβούν σε οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης για να διευκολυνθεί η διενέργεια αυτοψίας.

Οι ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο εξαιρούνται από την παρούσα διαδικασία και πρέπει να δηλωθούν αποκλειστικά στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που υπέστησαν επιχειρήσεις από τις καταστροφικές πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η καταγραφή αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά το διάστημα από τις 29 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου 2026, ενώ παράλληλα η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήσεις κρατικής αρωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4797/2021.

Η διαδικασία αποζημίωσης αφορά επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Λάμπης και Φοίνικα. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, καθώς και δημόσιες, δημοτικές και κοινωφελείς επιχειρήσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν επίσης μη κερδοσκοπικοί φορείς, αλλά και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε σε φυσικά πρόσωπα που διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση και πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

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Η κρατική επιχορήγηση καλύπτει τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία του ενεργητικού των επιχειρήσεων, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, επαγγελματικά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής – συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου – καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συνοδευόμενη από αναλυτική περιγραφή των ζημιών, φωτογραφικό ή άλλο αποδεικτικό υλικό, ποσοτική καταγραφή των καταστροφών και στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού της πληγείσας εγκατάστασης. Στην περίπτωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων απαιτείται επιπλέον η υποβολή αντιγράφου του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου επισημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να προχωρήσουν σε εργασίες αποκατάστασης πριν καταγράψουν πλήρως την έκταση των καταστροφών με φωτογραφίες, βίντεο ή άλλο αποδεικτικό υλικό. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της επιτροπής κρατικής αρωγής κατά τη διενέργεια της αυτοψίας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι ζημιές που αφορούν το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, καθώς και τη φυτική παραγωγή, δηλώνονται αποκλειστικά μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και δεν καλύπτονται από τη διαδικασία κρατικής αρωγής που εφαρμόζει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου για τις επιχειρήσεις.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026.