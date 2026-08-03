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Η έρευνα της Πυροσβεστικής κατέδειξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες λόγω ταλάντωσης αγωγών μεταφοράς ενέργειας σε ιδιωτικό δίκτυο ανεμογεννητριών.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αναζητείται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων για τη διακρίβωση των συνθηκών της πυρκαγιάς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ευθυνών.

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Ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία και, μέσα σε λίγες ώρες, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις φθάνοντας μέχρι την Αττική.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, μετά τις έρευνες που έγιναν για το ξέσπασμα της φωτιάς, διαπιστώθηκε πως προκλήθηκαν σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.

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Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την πυρκαγιά που ξέσπασε και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο Έλληνες. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Η ενημερωση από την Πυροσβεστική

«Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στην Αττική, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών εκδήλωσής της.

Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού.

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Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

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Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν περαιτέρω ποινικών ευθυνών».

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