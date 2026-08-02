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Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας και επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική φαίνεται να έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάζει ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γιάνναρος επισημαίνει ότι τα τελευταία δεδομένα για την εξάπλωση της φωτιάς δείχνουν πως είναι «πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο», ότι το συγκεκριμένο περιστατικό θα χαρακτηριστεί ως μέγα-πυρκαγιά (megafire), καθώς πληροί τα σχετικά κριτήρια ως προς την έκταση και τη συμπεριφορά του.

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Όπως αναφέρει, με βάση τις δορυφορικές ανιχνεύσεις θερμών σημείων έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 2 Αυγούστου, η συνολική έκταση που έχει επηρεαστεί εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα.

Ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική

Την ίδια ώρα, η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως προκύπτει από τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι τελευταίες δορυφορικές καταγραφές θερμών σημείων δείχνουν έντονη πυρική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, ανατολικά της Ψάθας, στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης έκτασης, καθώς και κατά μήκος της ορεινής ζώνης βόρεια των Μεγάρων.

Ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση θερμών σημείων καταγράφεται νοτιοανατολικά της Ψάθας, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η φωτιά συνέχισε να καίει σε αρκετές εστίες και μετά την αποτύπωση της καμένης έκτασης το Σάββατο 1 Αυγούστου.

Παράλληλα, η δορυφορική εικόνα του Meteosat-12, που ελήφθη στις 08:20 (ώρα Ελλάδας), καταγράφει ισχυρό θερμικό αποτύπωμα στην περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ οι καπνοί έχουν μεταφερθεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας έως το Νότιο Ιόνιο.