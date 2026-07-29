Δεκάδες ενεργά μέτωπα πυρκαγιών μαίνονται στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν και στην Ελλάδα.
Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές καταγράφονται στις επαρχίες Μούγλα και Αττάλεια, όπου οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης οικισμών, απομακρύνοντας προληπτικά εκατοντάδες κατοίκους από τις εστίες τους.
Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντών και βαρέων μηχανημάτων. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η παρατεταμένη ξηρασία ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, αυξάνοντας την επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Γεωργίας και Δασών, στο μεγαλύτερο μέτωπο, στην περιοχή Σέιντικεμερ της επαρχίας Μούγλα, επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.
Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αττάλεια με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ έκλεισε λόγω του πυκνού καπνού, ενώ απαγορεύτηκε και η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική περιοχή και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα οι αρχές να απομακρύνουν 202 κατοίκους, καθώς και τους ασθενείς τοπικού νοσοκομείου.
Παράλληλα, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική περιοχή της επαρχίας Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλλια.