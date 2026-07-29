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Δεκάδες ενεργά μέτωπα πυρκαγιών μαίνονται στην Τουρκία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, παρόμοιες με εκείνες που επικρατούν και στην Ελλάδα.

Οι μεγαλύτερες πυρκαγιές καταγράφονται στις επαρχίες Μούγλα και Αττάλεια, όπου οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης οικισμών, απομακρύνοντας προληπτικά εκατοντάδες κατοίκους από τις εστίες τους.

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Turkey: A fast-moving forest fire in Seydikemer, Muğla has spread to the Seydikemer–Fethiye highway. Strong winds are making it really difficult for the firefighters. pic.twitter.com/qmxa8vv8KG — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 29, 2026

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, με τη συνδρομή εναέριων μέσων, στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, εθελοντών και βαρέων μηχανημάτων. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και η παρατεταμένη ξηρασία ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, αυξάνοντας την επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της χώρας.

🚨 Forest fire in Seydikemer, Muğla, Türkiye.



Firefighting efforts are ongoing as crews continue battling the fast-moving blaze.



A total of 121 homes have been evacuated, and 202 residents have been relocated to safe areas.



The Seydikemer–Antalya highway has been closed to… pic.twitter.com/cy9E8IO1Pv — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 29, 2026

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Γεωργίας και Δασών, στο μεγαλύτερο μέτωπο, στην περιοχή Σέιντικεμερ της επαρχίας Μούγλα, επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.

Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αττάλεια με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ έκλεισε λόγω του πυκνού καπνού, ενώ απαγορεύτηκε και η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου.

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JUST IN – Wildfire in southwestern Turkey forces evacuations, closes highway pic.twitter.com/qq4Wcj4pLA — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 29, 2026

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική περιοχή και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, με αποτέλεσμα οι αρχές να απομακρύνουν 202 κατοίκους, καθώς και τους ασθενείς τοπικού νοσοκομείου.

Παράλληλα, νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική περιοχή της επαρχίας Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, κατά μήκος του οδικού άξονα που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλλια.

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