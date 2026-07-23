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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία στους χώρους της τραγωδίας, με τη συμμετοχή συγγενών των θυμάτων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πέρα από τις εκδηλώσεις, παραμένουν ανοιχτά νομικά ζητήματα σχετικά με την έκτιση των ποινών των καταδικασθέντων για την τραγωδία, καθώς και η διερεύνηση νέων στοιχείων για τη διαχείριση των θυμάτων.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών προσέφυγε πρόσφατα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να εξεταστούν κρίσιμα ερωτήματα για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και ταφής των νεκρών.

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Με σειρά εκδηλώσεων που κορυφώνονται σήμερα τιμάται η μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, στις 23 Ιουλίου 2018. Οκτώ χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές για τις οικογένειες των θυμάτων, τους 57 εγκαυματίες που επέζησαν και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, ενώ οι μνήμες εκείνης της ημέρας εξακολουθούν να είναι ζωντανές.

Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή με το ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι. Την παραμονή της επετείου τελέστηκε αγρυπνία στο μνημείο των θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στον Νέο Βουτζά.

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Σήμερα, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαραθώνα, διοργανώνει τις κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, προσκλητήριο νεκρών και πεζοπορία στους χώρους όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, με κατάληξη στην Αργυρά Ακτή.

Η πυρκαγιά στο Μάτι αποτελεί μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και ένα βαθύ συλλογικό τραύμα που παραμένει ανεπούλωτο.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, σύμφωνα με τον Σύλλογο για σήμερα προβλέπει:

-Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, μετά τη Θεία Λειτουργία θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση.

– Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.

-Αμέσως μετά, οι συγκεντρωμένοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.

– Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).

– Στις 21:15, οι συμμετέχοντες θα μεταβούν περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος των συγγενών των θυμάτων, αναφέρει: «Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 177 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μη συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ξανά ποτέ… Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη».

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Ανοιχτές πληγές

Πάντως, οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά και παραμένουν πληγές ανοιχτές, ή ορθότερα, ανοιχτά μέτωπα. Μεγαλύτερο αυτό της νομικής «περιφρούρησης» (από τους συγγενείς των θυμάτων και τους εγκαυματίες) έκτισης της ποινής αυτών που κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις ή και τις παραλείψεις τους την ημέρα της τραγωδίας. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων επέβαλε στους 10 καταδικασθέντες συνολικές ποινές από 3 έως 340 έτη (εκτιτέα τα 5 έτη).

Στη φυλακή οδηγήθηκαν και παραμένουν οι:

-Σωτήρης Τερζούδης (τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής),

-Βασίλης Ματθαιόπουλος (τότε υπαρχηγός της Π.Υ.),

-Ιωάννης Φωστιέρης (τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ)

-Ιωάννης Καπάκης (τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας)

Ποινές συνολικά 238 ετών, μετατρέψιμες προς 10 ευρώ ημερησίως επιβλήθηκαν στους:

-Χρήστο Γκολφίνο, τότε διευθυντή του «199»,

-Φίλιππο Παντελεάκο, τότε διευθυντή του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,

-Δαμιανό Παπαδόπουλο τότε διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού Νέας Μάκρης,

-Νίκο Παναγιωτόπουλο, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών και

-Χαράλαμπο Χιώνη, τότε διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.

-Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο Νταού Πεντέλης, από το κτήμα του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, όταν ο ίδιος προσπάθησε να κάψει κλαδιά και ξερόχορτα που είχε κόψει.

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Επιπλέον, ο Σύλλογος των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, προσέφυγε, στις αρχές της εβδομάδας, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας «πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για τον ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση θυμάτων της τραγωδίας».

Μεταξύ άλλων, ζητά να διερευνηθούν θέματα, όπως στοιχεία σχετικά με χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο Νέας Μάκρης, στον οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανόν υπολείμματα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων, ζωικά κατάλοιπα και λοιπά αντικείμενα, η διαχείριση της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε στη θάλασσα μετά την πυρκαγιά, μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Σχιστού και ενταφιάστηκε μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, οι διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σορών, υπό το φως περιστατικών λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων που αναδείχθηκαν κατά την ποινική διαδικασία κ.α.

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