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Η ίδια υποστήριξε ότι η διακυβέρνηση Τσίπρα προετοίμασε το έδαφος για την επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω σειράς αμφιλεγόμενων πολιτικών επιλογών και ενεργειών.

Παράλληλα, η κυρία Κωνσταντοπούλου απέρριψε τις καταγγελίες του Παύλου Ασλανίδη περί σκόπιμης καθυστέρησης στη δίκη για τα Τέμπη, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές ως ψευδείς και δόλιες.

Η πρόεδρος του κόμματος τόνισε ότι το δικαστήριο δεν διέκοψε τη διαδικασία για να την περιμένει, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί προνομιακής μεταχείρισης.

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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον «πολιτικό απατεώνα και εγκληματία» με αφορμή την σύσκεψη που έλαβε χώρα στις 23 Ιουλίου 2018 για το Μάτι.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και με αφορμή την προβολή πλάνων του Αλέξη Τσίπρα, ανέβασε τους τόνους και άσκησε έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, χρησιμοποιώντας σκληρούς χαρακτηρισμούς.

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«Ωχ, τώρα μου βάλατε και τον Τσίπρα. Εάν θέλετε να βάλετε τον Τσίπρα, μπορείτε να βάλετε εκείνη τη φοβερή σύσκεψη που έκανε το βράδυ της 23ης Ιουλίου 2018, μετά το Μάτι, γνωρίζοντας ότι έχουν καεί 60-70 άνθρωποι. Γνωρίζοντας, λοιπόν, τι έγινε εκείνο το βράδυ, τι έκανε, πώς παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Είναι εντυπωσιακό πώς κάποιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος τρώει κουτόχορτο. Δεν ξεχνάει ο κόσμος. Κάποιοι ποντάρουν ότι ξεχνάει», είπε Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Εμείς κάνουμε ολόκληρο αγώνα για να μάθει ο κόσμος ότι την Κυριακή έχουμε ένα φεστιβάλ. Είναι σημαντική εκδήλωση ενός κινήματος που έχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Και ο Τσίπρας, από τον Οκτώβριο, χωρίς να έχει κόμμα, διαφημίζεται, χωρίς να έχει βιβλίο, διαφημίζουν το βιβλίο του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί», πρόσθεσε.

«Είναι προφανές ότι τον θέλει ο κ. Μητσοτάκης για αντίπαλο. Είναι εκείνος που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη μετά βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, με τους πλειστηριασμούς, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, τα funds, την καταστολή, τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, το Μάτι», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Και κατέληξε: «Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες; Αυτό είναι αξιοκρατία; Δεν τον λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και εγκληματίας».

Τι απάντησε στον Παύλο Ασλανίδη



Την ίδια στιγμή, σχετικά με το χθεσινό ξέσπασμα του Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος δήλωσε ότι «περιμέναμε 2,5 ώρες να έρθει να τοποθετηθεί η Κωνσταντοπούλου» στη δίκη για τα Τέμπη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε:

«Στον κ. Ασλανίδη κάποιος είπε ψευδώς ότι το δικαστήριο διέκοψε τη διαδικασία για να έρθω εγώ. Αυτό είναι ψευδές. Δεν καθυστέρησα 2,5 ώρες. Για εμάς δεν έχει ποτέ το δικαστήριο καθυστερήσει. Του κ. Ασλανίδη του έχω στείλει μήνυμα και τον έχω καλέσει. Στη χθεσινή δικάσιμο ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινα στις 12:00. Το δικαστήριο, στις 11:10, διέκοψε, διότι οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού μίλησαν δύο, δήλωσαν ότι οι υπόλοιποι θα επιφυλαχθούν. Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν επιθυμώ να διακόψει το δικαστήριο για να με περιμένει. Επομένως, όποιος το είπε, το έκανε δόλια».