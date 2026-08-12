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Κατηγόρησε την κυβέρνηση για κακή διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας συγκεκριμένα τη μη υλοποίηση της υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων ενέργειας και ύδρευσης, τονίζοντας την ανάγκη για δημόσιο έλεγχο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αναφορικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δήλωσε πως θα επιδιώξει τη θέσπιση νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα και την ποιότητα των σπουδών.

Τέλος, επέκρινε την κυβερνητική φορολογική πολιτική, κάνοντας λόγο για δυσανάλογη επιβάρυνση των πολιτών και αδικαιολόγητες φοροαπαλλαγές προς τον μεγάλο πλούτο.

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«Κλιματική κρίση υπάρχει στην Ελλάδα. Κλιματική κρίση υπάρχει και στην Τουρκία που είναι γειτονική χώρα, κλιματική κρίση υπάρχει και στην Ιταλία που είναι γειτονική χώρα», σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο τρίτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr, σημειώνοντας πως «τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καεί πάνω από 4,5 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν αυξηθεί τα καμένα δάση στην Ελλάδα 330%», ενώ «στη γειτονική Τουρκία έχουμε μια αύξηση μόλις 70% των καμένων εκτάσεων λόγω της κλιματικής κρίσης και στη γειτονική Ιταλία μόλις 90%». Στη δε Πορτογαλία, όπως πρόσθεσε, την τελευταία εξαετία μείωσαν τα καμένα δάση κατά 15%.

Ο κ. Τσίπρας εξήγησε αυτό έγινε «γιατί πήραν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί εκεί ήταν και ανθεκτικότητας, όχι μόνο ανάκαμψης για τους φίλους μας και ανθεκτικότητας». «Οργάνωσαν την πυροπροστασία, την Πολιτική Προστασία», ανέφερε τονίζοντας πως «το 1/10 των εξοπλισμών να μην ήταν μονάχα σε Rafale και F-16, αλλά και σε Canadair και σε Agusta Bell και στα ελικόπτερα αυτά τα οποία τα νοικιάζουμε».

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Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πήρε «187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ» και παράλληλα «ο ΔΕΔΔΗΕ αυξάνει κάθε τρεις και λίγο το πάγιο στους λογαριασμούς», χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει το έργο. «Ο ΔΕΔΔΗΕ, λοιπόν, έχει ιδιωτικοποιηθεί την περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει έρθει ένα αυστραλιανό fund, έχει πάρει το 49% και παίρνει μερίσματα. Φέτος μοίρασε 100 εκατομμύρια μερίσματα ο ΔΕΔΔΗΕ και το αναπτυξιακό σχέδιο της επιχείρησης δεν ήταν η υπογειοποίηση των καλωδίων ώστε να γλιτώνουμε πυρκαγιές, αλλά ήταν να κάνει business. Πήγε και αγόρασε 168 εκατομμύρια από την Demand για να κάνει λέει γραφεία. Real estate πάνε τα λεφτά του ελληνικού λαού και μερίσματα στους μετόχους. Αυτή είναι η φωτογραφία της λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», επεσήμανε.

Για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε: «Τα δίκτυα αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού που η σημερινή κυβέρνηση έχει μια λογική να την αξιοποιούν προς αύξηση της κερδοφορίας κάποιων ιδιωτών. Εκεί πρέπει να μπει ένα όριο, όπως και στην ενέργεια. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε τους όρους και τις συνθήκες εκείνες, ώστε να είναι υπό δημόσιο έλεγχο τα δίκτυα και η πολιτική μας για την ενέργεια να εξυπηρετεί το δημόσιο όφελος. Έτσι και στο νερό. Τώρα αυτό που έχει γίνει με τις ΔΕΥΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν περάσει στη ΔΕΥΑΘ και στη ΔΕΥΑΠ, εμένα μου μυρίζει σχέδιο ιδιωτικοποίησης».

Όσον αφορά, δε, την κριτική που δέχτηκε για τη δήλωσή του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επέμεινε ότι δεν είναι «ρεαλιστικό» από κάποιον που ζητάει να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, «να βγει και να πει στα παλιά μου τα παπούτσια οι αποφάσεις των δικαστηρίων».

«Οι απόψεις μας είναι γνωστές και το τι θέλουμε και το τι πιστεύουμε για τη δημόσια εκπαίδευση. Αλλά εδώ έχουμε μια απόφαση την οποία οφείλουμε να σεβαστούμε. Έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το επόμενο διάστημα που θα πηγαίνουν σε αυτά τα ιδρύματα. Και ξέρετε, δεν είναι παιδιά της άρχουσας τάξης. Είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών και της μεσαίας τάξης που πρέπει να προστατεύσουμε», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως αυτό που θα κάνει ενδεχόμενη κυβέρνησή του ειναι να αλλάξει τον νόμο Πιερρακάκη: «Τι λέει το Σύνταγμα και τι λέει και ο νόμος που δεν εφαρμόζει; Λέει ο νόμος μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Θα διασφαλίσουμε, λοιπόν, με ένα νομικό πλαίσιο, με ένα νόμο πλαίσιο, ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά και ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα επίπεδο σπουδών το οποίο θα είναι το πάτωμα για τη λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων, ότι θα υπάρχει ισονομία και κάθε Έλληνας πολίτης θα έχει τις ίδιες δυνατότητες να μπορεί να σπουδάσει και να εισαχθεί σε ένα πανεπιστήμιο».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και σε ζητήματα φορολογίας, τονίζοντας πως «με βάση τα στοιχεία που μας δίνει η Eurostat, τα έσοδα από τη φορολογία του ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 8 δισ. και από τη φορολογία εισοδήματος 10 δισ.» και καταλογίζοντας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «έχει αυξήσει το βάρος και κυρίως το έχει μοιράσει δυσανάλογα». «Έχουμε μια σειρά από πολύ σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές στον μεγάλο πλούτο», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «ακραίες αδικίες που πρέπει να αποκατασταθούν σε ένα δίκαιο και προοδευτικό φορολογικό σύστημα».