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Το σχέδιο προβλέπει την αποκατάσταση της αυτονομίας σε πάνω από 100 δήμους, διορθώνοντας τις αναγκαστικές συνενώσεις που περιόρισαν την αρχή της εγγύτητας προς τους πολίτες.

Ο πρόεδρος του κόμματος ανέπτυξε τέσσερις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων με σταθερούς πόρους και της καθιέρωσης συμμετοχικών διαδικασιών, όπως τα τοπικά δημοψηφίσματα.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διάθεση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στους δήμους ανά δημοτική θητεία, μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα τον αιφνιδίασαν με μια τούρτα για τα 52α γενέθλιά του, παρουσία των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση.

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Μία έκπληξη περίμενε τον Αλέξη Τσίπρα μετά το τέλος της παρουσίασης του σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τους συνεργάτες του.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης στο Σεράφειο, μία εκ των συνεργατών του εμφανίστηκε με μια τούρτα, αιφνιδιάζοντας τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια και κλείνει τα 52.

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Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τραγουδούν το “Χρόνια Πολλά” και ο Αλέξης Τσίπρας με τη σειρά του, τους ευχαρίστησε.Στην είσοδο του χώρου είχαν τοποθετηθεί κεράσματα για όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Τσίπρας: Προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία

Νωρίτερα, την πρότασή του για ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, από την κοινωνία για την κοινωνία, ανέπτυξε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματος του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σεράφειο.

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι “το Σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια Νέα Αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε Νέα Μεταπολίτευση”.

Ακολούθως εξήγησε: “Με το Σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα. Είπε ακόμη: Με το Σχέδιο Αριστοτέλης διορθώνουμε τις βίαιες, αναγκαστικές συνενώσεις. Περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους”.

Και συνέχισε: “Η χωρική συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες στις οποίες η θεμελιώδης “αρχή της εγγύτητας” της δημοτικής Αρχής προς τους δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει, με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση της τοπικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκους, ενώ η Ελλάδα 332 δήμους με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000.

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Μητροπολιτική διακυβέρνηση – Αθήνα, Θεσσαλονίκη γίνονται μητροπολιτικοί σύνδεσμοι με αρμοδιότητες: χωροταξικός σχεδιασμός, μεταφορές και κινητικότητα, μεγάλες υποδομές, ύδατα και αντιπλημμυρική προστασία, περιβαλλοντική προστασία, πολιτική προστασία, διαχείριση κοινόχρηστων και παράκτιων χώρων”.

Ανέπτυξε τις τέσσερις Εγγυήσεις του Σχεδίου Αριστοτέλης:

α) Γεωγραφική Ισότητα, Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας,

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β) Ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποκτούν σταθερούς πόρους: Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, ΚΑΠ περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως για τη λειτουργία των δήμων (μισθοδοσία, καθαριότητα, φωτισμός, τρέχουσα λειτουργία) Θεσμοθετούμε ως εξασφαλισμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Επίσης συγκροτούμε κατοχυρωμένο, μόνιμο επενδυτικό σκέλος απελευθερώνοντας πόρους που λιμνάζουν: Αποθεματικά, Ευρωπαϊκά κονδύλια, τέλη από τοπική δραστηριότητα.

γ) Δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη – Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με ποσοστό 50% αν δεν επιτυγχάνεται στον α’ τότε στο β’ γύρο. Καθιερώνονται Δημοψηφίσματα. Συμμετοχική Διακυβέρνηση,

δ) Ψηφιακή, διαφανής και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

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Παρομοίως και τα τέσσερα χρηματοδοτικά εργαλεία:

Ολόκληρο το τέλος ανθεκτικότητας στους δήμους,

Πράσινο Ταμείο: 6% των αποθεματικών,

Το 40% του νέου εθνικού φακέλου στην Αυτοδιοίκηση,

Νέος “Φιλόδημος”: 3,5 δισ. ευρώ, ανά αυτοδιοικητική θητεία,

Κατοχύρωση ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα δεσμεύει 250 εκατ. ευρώ ετησίως, τα οποία με μόχλευση μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συγκροτούν νέο πρόγραμμα “Φιλόδημος” ύψους 3,5 δισ. ευρώ ανά πενταετία, δηλαδή 700 εκατ. ευρώ ετησίως. Χωρίς επιπλέον δημοσιονομικό κόστος,

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως εργαλείο για όλες τις πηγές χρηματοδότησης.



Τέλος ανέφερε: “Δεκατρία δισεκατομμύρια ευρώ στους δήμους μέσα σε μία δημοτική θητεία. Κοντά στα δεκαπέντε δισεκατομμύρια κατοχυρωμένων πόρων συνολικά”.

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