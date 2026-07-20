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Το νεοσύστατο κόμμα ανακοίνωσε τη σύνθεση της Πολιτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από 75 μέλη και έχει συντονιστικό ρόλο στη λειτουργία της παράταξης.

Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ανέλαβε Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν στελέχη από ποικίλους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα για το πολιτικό σχήμα είναι η παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματός του από τον Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας εισέρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επιταχύνοντας τη συγκρότηση των κομματικών της οργάνων μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ίδρυσή της. Με την ανακοίνωση της Πολιτικής Επιτροπής και την ολοκλήρωση βασικών κομματικών δομών, το νέο πολιτικό σχήμα οργανώνει με πυρετώδεις ρυθμούς την προγραμματική δουλειά. «Νέο κόμμα, νέα όργανα, νέα πρόσωπα έτοιμα να σηκώσουν το οργανωτικό βάρος και να πάρουν θέση για την εκλογική μάχη» όπως σημειώνουν, χαρακτηριστικά, μέσα από την ΕΛ.Α.Σ.

Η οργανωτική της δομή, η οποία στην πλήρη μορφή της θα περιλαμβάνει το Οργανωτικό και τα συντονιστικά, είναι πλέον σχεδόν έτοιμη και δηλώνει ετοιμοπόλεμη, ανεξάρτητα από το πότε θα ανακοινωθούν οι εκλογές. Στα μέσα Ιουλίου ανακοινώθηκε η πλήρης σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου με τα 400+1 πρόσωπα που το στελεχώνουν και σήμερα δίνονται στη δημοσιότητα τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής.

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Το επόμενο κρίσιμο βήμα για το κόμμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και του πλήρως επεξεργασμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ από τον Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας την είσοδο της ΕΛ.Α.Σ. στην τελική ευθεία προς την εκλογική μάχη.

Ο κομβικός ρόλος της Πολιτικής Επιτροπής

Η Πολιτική Επιτροπή, σύμφωνα με τους επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ., έχει συντονιστικό ρόλο για την οργάνωση της δουλειάς βάσης, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής του λειτουργίας. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και το νεοσύστατο κομβικό όργανο της ΕΛ.Α.Σ αποτελείται από 75 μέλη.

Με την ολοκλήρωση της συγκρότησης και αυτού του οργάνου, η ΕΛ.Α.Σ. επιχειρεί να εδραιώσει μια συνεκτική οργανωτική βάση, με στόχο την άμεση εκλογική ετοιμότητα. «Με στελέχη αντιπροσωπευτικά απ’ όλο το κοινωνικό φάσμα, με αναγνωρισμένους επιστήμονες, με στελέχη από τον επιχειρηματικό και οικονομικό χώρο, τη νεολαία, την αυτοδιοίκηση και με πληθώρα γυναικών στα συλλογικά του όργανα εκφράζει τις ανάγκες της κοινωνίας» αναφέρουν επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ.

Ποιοι μετέχουν

Στην Πολιτική Επιτροπή εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα μετέχουν τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, μέλη του ΙΝΑΤ, αλλά και ενεργοί πολίτες. Έντονη είναι έντονη η παρουσία των γυναικών, αλλά και στελεχών που αποκτούν κεντρικό ρόλο εξαιτίας και της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στο αντικείμενο τους, όπως για παράδειγμα ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Μαριάννα Τουμασάτου, που μαζί με τον Θέμη Μουμουλίδη και τον Χάρη Μαυρουδή εκπροσωπούν τους ανθρώπους του πολιτισμού, η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή από τον κόσμο της Δικαιοσύνης, ή ο Πέτρος Κόκκαλης με τη μακροχρόνια εμπειρία του στο χώρο της Οικολογίας.

«Σαν έτοιμοι από καιρό, τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ετοιμάζονται να δώσουν την εκλογική μάχη έχοντας στη φαρέτρα τους τις θέσεις του κόμματος, την εμπειρία τους από την παρουσία τους στα κοινά και τους συλλογικούς αγώνες καθώς και από τους τομείς που εξειδικεύεται ο καθένας», όπως αναφέρουν, χαρακτηριστικά, από την ΕΛ.Α.Σ.

Ειδικότερα, τα 75 πρόσωπα που μετέχουν στην Πολιτική Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι:

Αλέξης Τσίπρας Μίλτος Χατζηγιαννάκης Αθανασιάδης Χάρης Αϊβαλής Βασίλης Ακριβούλη Ζωή Αλεξίου Σωτήρης Αντωνοπούλου Μαριζέτα Αποστόλου Στυλιανός Βασιλειάδης Γιώργος Γαβρόγλου Κώστας Γιωτάκη Φανή Γκασούκα Δήμητρα Δήμτσας Κωστής Διαμαντοπούλου Τζένη Δρίτσας Σπύρος Ζαννιάς Αναστάσης Ζάχαρης Βαγγέλης Θεοδωράκης Γρηγόρης Ιωακειμίδης Γιώργος Καλλούλι Άντζελα Καλογιάννης Απόστολος Καλογήρου Μιχάλης Καμμά Μαρία Καρπουχτσής Κώστας Καρτερός Θανάσης Κόκκαλης Πέτρος Κοτσακάς Κωστής Κουντούρη Φανή Κουτεντάκης Φραγκίσκος Κουφονικολάκου Θεώνη Κρικρής Γιώργος Κωνσταντινίδης Γιώργος Λαγουβάρδος Κώστας Λαλιώτου Ιωάννα Λεπενιώτη Μαρία Λιάκος Δημήτρης Λυρίτσης Δημήτρης Μαγκλάρας Βασίλης Μαραντζίδης Νίκος Μαυρουδής Χάρης Μαυρωνά Άννα Μαρία Μόσχος Θωμάς Μουμουλίδης Θέμης Μπακαδήμα Φωτεινή Μπαλατσούκας Γιώργος Μπέρδου Κατερίνα Νταφόπουλος Δημήτρης Νυφούδης Νίκος Παγκάλου Φωτεινή Πάντζιου Γραμμάτη Παπαγεωργίου Παυσανίας Παπαδοπούλου Άννα Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης Πεππέ Γιάννα Πετρακάκης Μανώλης Πλειώνης Μανώλης Ρέντζου Εύα Σαλπέας Γιάννης Σαουλίδης Αντώνης Σκανδάμης Μαρίνος Στυλιανού Άρης Τεμπονέρας Διονύσης Τζήμητρας Χάρης Τόσκας Μίλτος Τούμπουρος Κώστας Τουμασάτου Μαριάννα Τουρλίδης Γεώργιος Τρίαντος Νίκος Τσαγκλή Χριστίνα Τσιριγώτη Ζαχαρούλα Τσουρούτας Νίκος Φωτονιάτα Ευγενία Χαΐδος Γιάννης Χειλάκης Αιμίλιος Χριστοδούλου Χρήστος