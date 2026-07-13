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Να τελειώσει μια και καλή με τα «φαντάσματα του παρελθόντος» θέλει, όπως ολα δείχνουν ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα μέχρι στιγμής δείγματα γραφής μόνο τυχαία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

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Η ΕΛΑΣ καταδίκασε από την πρώτη στιγμή, χωρίς αστερίσκους και «ναι μεν, αλλά», τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει απερίφραστα ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η στάση του κόμματος στην υπόθεση της Marfin. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τις πρόσφατες συλλήψεις «σημαντική εξέλιξη για την απόδοση δικαιοσύνης» και εξέφρασε την ελπίδα να δικαιωθούν επιτέλους οι οικογένειες των θυμάτων, σε μια υπόθεση που για χρόνια αποτελούσε σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ανάμεσα στα περίπου 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ ξεχωρίζει η παρουσία του Φώτη Παπαγεωργίου, του πρώην υποδιοικητή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και τον οποίο το τηλεοπτικό κοινό είδε πρόσφατα στο σχετικό ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ.

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν θεωρείται από όσους παρακολουθούν τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Αν συνδυαστεί με τις δημόσιες παρεμβάσεις του κόμματος για την τρομοκρατία και την ασφάλεια, διαμορφώνει την εικόνα μιας συνειδητής προσπάθειας επανατοποθέτησης σε ένα πεδίο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεχόταν διαχρονικά σκληρή κριτική.

Το μήνυμα φαίνεται να απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους του Κέντρου, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Το αν αυτή η στρατηγική θα αποδώσει πολιτικά, είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία.