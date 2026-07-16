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Μια ανάρτηση με χιουμοριστική διάθεση έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή ένα στιγμιότυπο που συνάντησε σε βιβλιοπωλείο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε φωτογραφία από το ράφι του καταστήματος, όπου είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα το δικό του βιβλίο «Ρώμη» και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

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Συνοδεύοντας τη φωτογραφία, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…», σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο τη συνύπαρξη των δύο βιβλίων στο ίδιο ράφι.

Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στο Χ με την προτροπή: «όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την “Ρώμη” να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές».

Η δημοσίευσή του προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την κοινή παρουσία των δύο βιβλίων στο ίδιο βιβλιοπωλείο.

Σε βιβλιοπωλείο σε νησί τώρα…η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την «Ρώμη» να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές pic.twitter.com/9g3DN8gGHc — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026