Μια ανάρτηση με χιουμοριστική διάθεση έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή ένα στιγμιότυπο που συνάντησε σε βιβλιοπωλείο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών.
Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε φωτογραφία από το ράφι του καταστήματος, όπου είχαν τοποθετηθεί δίπλα-δίπλα το δικό του βιβλίο «Ρώμη» και το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».
Συνοδεύοντας τη φωτογραφία, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε: «Η μοίρα μου να τον βρίσκω μπροστά μου αυτόν…», σχολιάζοντας με σκωπτικό τρόπο τη συνύπαρξη των δύο βιβλίων στο ίδιο ράφι.
Ο υπουργός Υγείας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στο Χ με την προτροπή: «όσοι δεν διαβάσατε ακόμη την “Ρώμη” να το κάνετε ευκαιρία οι θερινές σας διακοπές».
Η δημοσίευσή του προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν την κοινή παρουσία των δύο βιβλίων στο ίδιο βιβλιοπωλείο.