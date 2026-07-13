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Ο υπουργός Υγείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σύμπραξης με το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως η πολιτική βούληση των πολιτών πρέπει να γίνεται σεβαστή σε περίπτωση εκλογικής ανάγκης.

Αντιθέτως, ο κ.

Γεωργιάδης απέκλεισε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο, επικαλούμενος τις ουσιαστικές πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άσκησε αυστηρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του σε ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης.

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Για το ενδεχόμενο συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Βελόπουλο κλήθηκε να τοποθετηθεί, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη τη Δευτέρα.

Αναφερόμενος ειδικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Υγείας δήλωσε στα «Παραπολιτικά FM» ότι, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός δεν έθετε ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία την αλλαγή πρωθυπουργού, θα μπορούσε να υπάρξει συζήτηση, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. «Αν δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα ότι εφόσον ο λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα θα συζητάγαμε μαζί του. Αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει ήδη λάβει διαφορετική θέση. Όπως είπε, «βεβαίως θα μπορούσαμε», όμως πρόσθεσε ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υπογράμμισε πως αν το εκλογικό αποτέλεσμα επιβάλλει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, τότε η πολιτική βούληση των πολιτών θα πρέπει να γίνει σεβαστή. «Αν ο λαός διατάξει να γίνουμε κυβέρνηση συνεργασίας είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε», ανέφερε.

Αντίθετα, ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε κατηγορηματικά αρνητικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εξήγησε ότι η θέση αυτή οφείλεται στις ουσιαστικές πολιτικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας πως μια κυβέρνηση δεν χρειάζεται μόνο αριθμητική πλειοψηφία, αλλά και δυνατότητα αποτελεσματικής διακυβέρνησης. «Ο λόγος είναι γιατί πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα. Μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο να σχηματίσει πλειοψηφία αλλά να μπορεί να κυβερνήσει. Με τον Βελόπουλο έχουμε ουσιαστικές διαφορές», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, ασκώντας κριτική για τη στάση του σχετικά με τις καταγγελίες περί χρηματισμού. Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός «έκανε την πάπια» και υποστήριξε ότι ήταν προφανές πως δεν μπορούσε να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί ο κ. Τσίπρας δεν έχει απαντήσει ποτέ για την απόφασή του να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή προκειμένου να ψηφιστούν οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες, σημειώνοντας πως το ερώτημα παραμένει αν θα τοποθετηθεί σχετικά τώρα. «Πολλά μπορεί να πει ο Τσίπρας αλλά όχι ότι είναι έντιμος», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.