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Μετά την πρόσφατη διαδικτυακή τους συζήτηση και τη δριμεία αντίδραση της Θεοδώρας Τζάκρη, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκαν ξανά όχι σαν πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά σαν αθλητές σε αγώνα τένις.

Άδωνις Γεωργιάδης και Στέφανος Κασσελάκης έπαιξαν μαζί τένις

Ο υπουργός Υγείας και ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» εθεάθησαν το πρωί της Κυριακής να παίζουν τένις στην Πολιτεία και σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά βρισκόντουσαν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

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Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι ο αγώνας «κλείστηκε» στην διαδικτυακή εκπομπή που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη στα τέλη Ιουνίου.

«Όταν κάναμε την εκπομπή – να πω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος – στην κουβέντα μου είπε “παίζεις τένις; Έχω καιρό να παίξω” και εγώ του είπα πάμε να παίξουμε στο Politia Tennis Club» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

Κληθείς στη συνέχεια να τοποθετηθεί για την ικανότητα του Στέφανου Κασσελάκη στο τένις, ο υπουργός Υγείας είπε για τον αντίπαλό του «είναι άνθρωπος που σίγουρα ξέρει αλλά θέλει προπόνηση».

«Ο κ. Κασσελάκης είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Κι εγώ αν με ρωτάς δεν πιστεύω ότι πολιτισμικά είχε πολύ σχέση με την αριστερά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον πρόεδρο των Δημοκρατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η αναμέτρηση ήταν φιλική, στο τέλος μίλησε η εμπειρία του υπουργού Υγείας, που είναι γνωστός για την αγάπη του και τις επιδόσεις του στο σπορ.