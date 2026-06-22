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Στο live του Στέφανου Κασσελάκη θα εμφανιστεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στις 22:00. Την συζήτηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη γνωστοποίησε με δελτίο τύπου το κόμμα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» του Στέφανου Κασσελάκη.

Σύμφωνα με τους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ», η εν λόγω συζήτηση αποτελεί ένα πεδίο αδιαμεσολάβητης αναμέτρησης σε δημοκρατικό διάλογο face to face με τους πολίτες.

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Η πρόταση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη έγινε από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, στο vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube. Ο σύζυγος του προέδρου των «Δημοκρατών», ο οποίος έχει εργαστεί στο παρελθόν σε δομές υγείας στις ΗΠΑ, είπε ότι θα ήθελε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον υπουργό Υγείας για να συζητήσουν «όλες τις δυνατότητες» του ΕΣΥ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στα social media, ευχαρίστησε τους Στέφανο Κασσελάκη και Τάιλερ Μάκμπεθ για την πρόσκληση, ελπίζοντας σε μία γόνιμη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ.

Δείτε τη συζήτηση του Στέφανου Κασσελάκη και Άδωνι Γεωργιάδη:



