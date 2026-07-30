Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προκάλεσε αντιδράσεις φορώντας «έξυπνα γυαλιά» με κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεών του σε Λήμνο και Λέρο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η συσκευή αγοράστηκε νόμιμα και πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού GDPR, καθώς διαθέτει φωτεινή ένδειξη που καθιστά αδύνατη την κρυφή καταγραφή.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν ενεργοποίησε τη λειτουργία της κάμερας στις εν λόγω επισκέψεις και τόνισε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα γυαλιά για λόγους αισθητικής και προσωπικής ασφάλειας.

Το ζήτημα της χρήσης της συσκευής συζητήθηκε έντονα τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στη Βουλή, όπου διατυπώθηκαν ενστάσεις για τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

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«Ναι, φοράω τα meta2» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή του με τα «έξυπνα γυαλιά» κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στη Λήμνο και τη Λέρο.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στη Βουλή, καθώς ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε να φορά τα γυαλιά Meta2, τα οποία διαθέτουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, δυνατότητα βιντεοκλήσεων αλλά και κάμερα που μπορεί να καταγράφει όσα βλέπει ο χρήστης.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις επικρίσεις περί πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα γυαλιά αγοράστηκαν νόμιμα και πως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κρυφή καταγραφή.

«Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600€ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Ναι είναι τα meta2!» ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τα γυαλιά πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR, καθώς διαθέτουν ειδική φωτεινή ένδειξη που ενημερώνει όταν γίνεται καταγραφή, ενώ, όπως σημείωσε, το σύστημα σταματά τη λειτουργία της κάμερας σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να καλύψει το συγκεκριμένο φως.

«Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας και εξήγησε: «Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται».

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ακόμη ότι κατά τις επισκέψεις του στα δύο νησιά δεν ενεργοποίησε τη λειτουργία της κάμερας των γυαλιών. Παράλληλα, υποστήριξε πως οι χώροι ήταν ήδη γεμάτοι με τηλεοπτικές και διαδικτυακές κάμερες, καθώς τοπικά μέσα κατέγραφαν συνεχώς τις επισκέψεις του.

Όπως ανέφερε, όσοι βρίσκονταν στα σημεία των επισκέψεων γνώριζαν ότι υπήρχε καταγραφή, ενώ κατηγόρησε τους επικριτές του για επιλεκτική ευαισθησία στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων.

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Από χθες, όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν πράγματι τα γυαλιά που φορούσα στη Λήμνο (χθες) και στην Λέρο (προχθές), ήταν τα meta2 Ray-ban.

Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας.

Πώς τόλμησα να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 30, 2026

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιεί συχνά το κινητό της για καταγραφές χωρίς συναίνεση, λέγοντας ότι «σηκώνει διαρκώς το κινητό της, καταγράφει όποιον θέλει, χωρίς καμία συναίνεση, ακόμη και όταν της λένε ότι δεν το επιθυμούν, όπως πχ της το είπα εγώ στην Βουλή. Εκείνη απτόητη, όχι μόνον καταγράφει, όπως σήμερα πχ, την πρώην υπάλληλο της κα Πολύζου ή τους αστυνομικούς, αλλά και τα δημοσιεύει».

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα γυαλιά, υποστηρίζοντας πως εκτός από αισθητική επιλογή τα θεωρεί και ένα μέσο προστασίας σε περίπτωση που προκύψει ζήτημα ασφάλειας.

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«Τα γυαλιά θα τα φοράω, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσο προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων».

Το ζήτημα σχολιάστηκε και στη Βουλή από τον Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος έκανε λόγο για «υπουργό κατάσκοπο», εκφράζοντας την άποψη ότι τα συγκεκριμένα γυαλιά «δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατά με το GDPR».

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