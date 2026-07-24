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Η πολιτική και δικαστική σύγκρουση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά κλιμακώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς οι εκατέρωθεν καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη και οι δύο πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να λύσουν τις διαφορές τους στις δικαστικές αίθουσες.

Αφορμή για τη νέα έκρηξη αποτέλεσε η ανακοίνωση του κ. Σαλμά ότι θα καταθέσει μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, μετά τις πρόσφατες καταγγελίες του τελευταίου σχετικά με την υπόθεση Novartis. Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

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Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας έγραψε:

«Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές· το δικηγορικό γραφείο του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέον ότι τα έγγραφα αυτά αν και κατατέθηκαν στον δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί ούτε προχώρησε σε καμμία νομική ενέργεια κατά της κας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει λοιπόν ο συκοφάντης αυτός τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον ΕΟΠΥΥ και το χάρισμα του προστίμου θα επανέλθω εντός της ημέρας…»

Επειδή ο κ. Σαλμάς είχε το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση στηριζόμενος στην αλλοίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κας Μαραγγέλη από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από την… pic.twitter.com/T0M517S5Ku — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 24, 2026

Τι είχε δηλώσει ο Μάριος Σαλμάς

Ο ανεξάρτητος βουλευτής, απαντώντας στις κατηγορίες του υπουργού, είχε αναφέρει:

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«Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντί να απολογείται και να εξηγεί αν όντως είναι διαπλεκόμενος με αποδείξεις που κατέθεσα , προσφεύγει σε απίστευτα ψεύδη που μόνο ένας παλαβός όπως ο ίδιος δήλωσε στο Action 24 θα μπορούσε να επικαλεστεί. Να ξεκαθαρίσω ορισμένα απίστευτα ψέματα που ο κύριος Γεωργιάδης δημοσίευσε χθες και σήμερα.

1. Στη δίκη που είχα με τον κύριο Μανιαδάκη δεν έχασα όπως ισχυρίστηκε αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα

2. Ουδέποτε συναντήθηκα με Αμερικανούς και κανένας Αμερικανός δεν αρνήθηκε να καταθέσω όπως ισχυρίστηκε εκτός κι αν δημοσιοποιήσει ποιος είναι αυτός ή ποια αρχή είναι αυτή στον η στην οποίον αναφέρεται

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3. Είναι πρωτοφανές να παρουσιάζει ένας υπουργός μιας κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα έγγραφα στα οποία φέρομαι ότι υπέγραψα ως doctor Mario Salmasi και ότι επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του Mr Πέτρος Γαβρίλης που δεν υπάρχει ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα εκτός αν μέσα σε δυο ώρες ο κύριος Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει το διασυρμό.

Όμως αυτό που δεν έκρυψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματα μου στις αμερικανικές αρχές με τα οποία φαινόταν ότι Novartis χρησιμοποιούσε αθέμιτες πρακτικές το έχω πει δημόσια στο δελτίο ειδήσεων στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου όταν τις ίδιες αναφορές έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣυΡιζΑ κ. Κούλογλου..

Οι Αμερικανικές Αρχές μου ζήτησαν να καταθέσω και αρνήθηκα γιατί προτίμησα να ενημερώσω την χώρα μου σε αντίθεση με τον Άδωνη που όταν τον συνάντησε ο κ. Σαράκης το 2016 τον παρέπεμψε στον Μανιαδάκη και ενώ ήξερε από τότε ότι οι Αμερικανικές Αρχές ξεκινούν έρευνα στην Αμερική για αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας στην Ελλάδα το έκανε γαργάρα ακριβώς γιατί ήταν μπλεγμένος

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Εξ αυτού του λόγου γνώριζα το TCR τον αριθμό του οποίου έδωσα στο iefimerida αρχές Δεκεμβρίου του 2016 και με βάση το δημοσίευμα αυτό ξεκίνησε η έρευνα στην Ελλάδα.

Αύριο καταθέτω μήνυση για να λογοδοτήσει στην δικαιοσύνη. Για άλλη μία φορά δηλώνω ότι πρέπει να ανοίξει ο φάκελος Novartis για τον κ. Γεωργιάδη ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στην συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που μου έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη».

Η αντιπαράθεση δεν είναι καινούργια

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Η σύγκρουση των δύο πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας διαρκεί εδώ και μήνες, με αφετηρία τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά για ζητήματα που αφορούν το υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια για την υπόθεση Novartis. Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει απαντήσει με αλλεπάλληλες μηνύσεις, αγωγές και δημόσιες παρεμβάσεις, κατηγορώντας τον πρώην συνάδελφό του για συκοφαντία και για πρωταγωνιστικό ρόλο στη λεγόμενη «σκευωρία Novartis».

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Όλα δείχνουν πλέον ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει οριστικά σε δικαστικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται αμετακίνητες στις θέσεις τους και να προαναγγέλλουν νέα επεισόδια σε μια σύγκρουση που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ένταση.