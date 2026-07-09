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Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει την αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ από τις εθνικές εκλογές του 2023 έως σήμερα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο κ.

Φάμελλος έπρεπε να είχε παραιτηθεί νωρίτερα για να διασώσει την αξιοπρέπειά του μετά από συγκεκριμένα περιστατικά στην πολιτική σκηνή.

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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη για την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι ο πολιτικός διασυρμός του πρώην προέδρου του κόμματος ήταν εξαρχής προσχεδιασμένος.

Όπως ανέφερε, «ο πολιτικός διασυρμός του Σωκράτη Φάμελλου που οδήγησε στη σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται πίσω από την αποχώρηση που ανακοίνωσε νωρίτερα ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος.

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Συνεχίζοντας την ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι όσα ακολούθησαν από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι σήμερα αποτέλεσαν μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε από την επόμενη κιόλας ημέρα των εκλογών ότι η πολιτική του επιβίωση περνούσε μέσα από την αποδυνάμωση και την εξόντωση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι, από τη στιγμή που εμφανίστηκε να αποχωρεί από την πρώτη γραμμή, σχεδίαζε βήμα προς βήμα την καταστροφή του κόμματος που ο ίδιος είχε ηγηθεί.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη και στο περιστατικό που έμεινε γνωστό ως ο «εξώστης», κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην Αθήνα. Όπως σημείωσε, εκείνη ήταν, κατά την άποψή του, η πιο κρίσιμη στιγμή για τον Σωκράτη Φάμελλο. Υποστήριξε ότι, εάν είχε αποχωρήσει επιδεικτικά από την εκδήλωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε, θα είχε μια ευκαιρία να διαφυλάξει τη θέση του. Αντίθετα, εκτίμησε ότι από τη στιγμή που παρέμεινε στην εκδήλωση και, όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, «τον εξευτέλισε ο Τσίπρας», θα έπρεπε να είχε υποβάλει την παραίτησή του ήδη από την επόμενη ημέρα, προκειμένου να διασώσει την αξιοπρέπειά του.

Ο @SFamellos δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 9, 2026