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Αντιδράσεις προκάλεσαν πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο Instagram από το νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκκου, «Πιο πολύ», στα οποία ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς κράνος, έχοντας ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

Με αφορμή το συγκεκριμένο βίντεο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας τη διαφωνία του για το μήνυμα που, όπως υποστηρίζει, εκπέμπεται μέσα από τις συγκεκριμένες εικόνες.

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Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη», ανέφερε αρχικά ο υπουργός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…

Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της».