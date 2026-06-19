Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδέχτηκε την πρόσκληση συνάντησης με τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανο Κασσελάκη, και τον σύζυγό του, Τάιλερ Μακμπεθ, μετά τις αναφορές που έγιναν σε διαδικτυακή εκπομπή.
Η πρόσκληση του Κασσελάκη και του Μακμπέθ στον Γεωργιάδη
Μιλώντας σε vidcast, o Τάιλερ Μακμπέθ δήλωσε την πρόθεσή του να συναντήσει και να μιλήσει με τον υπουργό Υγείας.
«Δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Θα ήθελα πολύ ο Άδωνις, αν το ακούει αυτό, να καθίσει να συζητήσουμε για όλες τις δυνατότητες», ανέφερε ο σύζυγος του προέδρου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».
«Τάιλερ θα δεχτεί την πρότασή σου», του απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης, με τον Τάιλερ Μακμπεθ να αναφέρει: «Τέλεια, ας κανονίσουμε τη συνάντηση».
Απαντώντας στην ανοιχτή πρόσκληση, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε σε ανάρτησή του: «Ευχαριστώ θερμά τους κ. Τάιλερ Μακμπέθ και Στέφανο Κασσελάκη για τα καλά τους λόγια και φυσικά είμαι στη διάθεση του κ. Προέδρου για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για το ΕΣΥ».