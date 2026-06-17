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Αν για χρόνια τα πολύ μακριά νύχια θεωρούνταν συνώνυμα της κομψότητας και της θηλυκότητας, το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στην ομορφιά. Οι τάσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τη φυσικότητα, την πρακτικότητα και τη χαμηλή συντήρηση, με τα κοντά νύχια να αναδεικνύονται σε μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της σεζόν.

Ολοένα και περισσότερες γυναίκες εγκαταλείπουν τα πολύ μακριά σχέδια και επιλέγουν ένα πιο μίνιμαλ μανικιούρ που συνδυάζει κομψότητα και λειτουργικότητα.

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Γιατί τα κοντά νύχια γίνονται ξανά μόδα

Οι ειδικοί της ομορφιάς εξηγούν ότι η νέα τάση συνδέεται με τη γενικότερη στροφή προς την πιο «ανεπιτήδευτη» αισθητική. Σήμερα πολλές από εμάς θέλουμε να δείχνουμε περιποιημένες χωρίς να αφιερώνουμε υπερβολικό χρόνο ή χρήμα στη συντήρηση της εμφάνισής μας.

Όπως επισημαίνει το byrdie.com τα κοντά και περιποιημένα νύχια συνδέονται όλο και περισσότερο με τη μίνιμαλ αισθητική που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ομορφιάς, όπου η φυσικότητα και η διακριτική κομψότητα κερδίζουν έδαφος.

Είναι και πιο πρακτικά

Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, τα κοντά νύχια κάνουν την καθημερινότητα σημαντικά πιο εύκολη.

Πληκτρολογούμε πιο άνετα, χρησιμοποιούμε το κινητό χωρίς δυσκολία και εκτελούμε καθημερινές δραστηριότητες χωρίς τον φόβο ότι θα σπάσουμε κάποιο νύχι. Επιπλέον, επειδή ασκείται μικρότερη πίεση στην πλάκα του νυχιού, είναι συνήθως λιγότερο επιρρεπή σε σπασίματα και φθορές.

Η American Academy of Dermatology επισημαίνει μάλιστα ότι τα πιο κοντά νύχια είναι συχνά πιο εύκολο να διατηρηθούν υγιή, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών και συσσώρευσης μικροβίων κάτω από αυτά.

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Ποιο σχήμα προτιμούν οι ειδικοί

Σύμφωνα με το realsimple.com οι τεχνήτριες νυχιών προτείνουν κυρίως το κοντό τετράγωνο ή το λεγόμενο soft square, δηλαδή ένα τετράγωνο σχήμα με ελαφρώς στρογγυλεμένες άκρες.

Μια εξίσου δημοφιλής επιλογή είναι το «squoval», ένας συνδυασμός τετράγωνου και οβάλ σχήματος που κολακεύει τα περισσότερα χέρια και δείχνει ιδιαίτερα κομψός ακόμη και χωρίς έντονα σχέδια ή nail art.

Τα χρώματα και τα σχέδια που τα αναδεικνύουν

Όσον αφορά τις αποχρώσεις, οι ειδικοί προτείνουν διαχρονικές επιλογές που ενισχύουν τη φυσική αισθητική των νυχιών.

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Γαλακτερά nude, απαλό ροζ, διάφανα βερνίκια και φυσικές μπεζ αποχρώσεις παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές του καλοκαιριού, καθώς χαρίζουν ένα περιποιημένο αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κοντά νύχια πρέπει να είναι και βαρετά. Σύμφωνα με το Allure, τα μίνιμαλ σχέδια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του φετινού καλοκαιριού. Μικροσκοπικά φλοράλ μοτίβα, διακριτικά φρουτένια σχέδια, πολύχρωμα γαλλικά μανικιούρ, λεπτές μεταλλικές λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικα γεωμετρικά patterns αποδεικνύουν ότι τα κοντά νύχια μπορούν να είναι εξίσου εντυπωσιακά με τα μακριά, χωρίς να χάνουν την πρακτικότητά τους.

Η τάση δείχνει πως οι γυναίκες στρέφονται σε nail art που προσθέτει προσωπικότητα και χρώμα, χωρίς να δείχνει υπερβολικό ή δύσχρηστο στην καθημερινότητα. Έτσι, τα κοντά νύχια συνδυάζουν ιδανικά τη λειτουργικότητα με τη δημιουργικότητα, αποτελώντας μία από τις πιο φρέσκες επιλογές της σεζόν.

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Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Ακόμη και το πιο απλό μανικιούρ μπορεί να δείχνει πολυτελές όταν τα πετσάκια είναι περιποιημένα και τα νύχια ενυδατωμένα.

Όπως αναφέρει το clevelandclinic.org oι δερματολόγοι συνιστούν τη συστηματική χρήση λαδιού για τα πετσάκια και ενυδατικής κρέμας χεριών, καθώς η καλή κατάσταση της επιδερμίδας γύρω από το νύχι επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα των χεριών.

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Ίσως τελικά η μεγαλύτερη τάση του καλοκαιριού να μην είναι τα πιο εντυπωσιακά σχέδια ή τα υπερβολικά μήκη, αλλά η επιστροφή σε ένα μανικιούρ που είναι ταυτόχρονα κομψό, πρακτικό και εύκολο να το υποστηρίξουμε στην καθημερινότητά μας.

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Με πληροφορίες από byrdie.com, American Academy of Dermatology, realsimple.com, Allure, clevelandclinic.org