Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας της επανεκκίνησης. Μετά τη λάμψη των γιορτών, αναζητούμε πιο καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αποχρώσεις και λεπτομέρειες που αποπνέουν φρεσκάδα και ανανέωση.

Το μανικιούρ δεν αποτελεί εξαίρεση: Τα χρώματα που κυριαρχούν αυτή την περίοδο συνδυάζουν κομψότητα, ζεστασιά και διακριτική τόλμη, αντικατοπτρίζοντας τη διάθεση για νέο ξεκίνημα και προσωπική εξέλιξη.

Απαλό λευκό χιονιού

Το κρεμώδες, απαλό λευκό είναι από τις κορυφαίες επιλογές του μήνα. Θυμίζει χιόνι και χειμωνιάτικο ουρανό και δείχνει ιδιαίτερα κομψό με χρωμέ, περλέ ή παγωμένο φινίρισμα. Όπως επισημαίνει σε άρθρο του realsimple.com η celebrity nail artist Πάτι Γιάνκι, το λευκό αυτό χαρίζει διακριτική λάμψη και σοφιστικέ αποτέλεσμα.

Κόκκινο cat-eye

Όταν το ροζ φαίνεται υπερβολικά ήπιο, το κόκκινο παίρνει τη σκυτάλη. Η nail artist και εκπαιδεύτρια Βαλέρια Τελεμανιούκ σε άρθρο του realsimple.com το παρομοιάζει με «το μικρό μαύρο φόρεμα των νυχιών»: Διαχρονικό και ακαταμάχητο. Το cat-eye εφέ προσθέτει βάθος και μαγνητική λάμψη.

Σαμπανιζέ λάμψη

Η νέα χρονιά θέλει και λίγη γιορτή. Η απόχρωση σαμπάνιας, ένα ανοιχτό μπεζ με micro-glitter, χαρίζει λαμπερό αλλά φίνο αποτέλεσμα, θυμίζοντας φυσαλίδες και εορταστική διάθεση.

Ψυχρό γκρι

Το γκρι με παγωμένο μπλε υποτόνο αποτυπώνει τέλεια τον χειμωνιάτικο ουρανό του Ιανουαρίου. Είναι ευέλικτο, σύγχρονο και ταιριάζει εξίσου με cozy πλεκτά και minimal εμφανίσεις.

Άρθρο του style your occasion μας προτείνει έξτρα χειμωνιάτικες αποχρώσεις όπως:



Espresso και mocha καφέ

Οι σκοτεινές, καφέ αποχρώσεις όπως espresso ή mocha ταιριάζουν υπέροχα με τον χειμερινό και cozy χαρακτήρα του Ιανουαρίου. Μπορείτε να τα φορέσετε μοναχά ή με μικρές μεταλλικές λεπτομέρειες για επιπλέον λάμψη.

Παγωμένο μπλε (Icy Blues)

Το παγωμένο μπλε είναι μια κρύα αλλά δροσερή επιλογή που θυμίζει χιονισμένα τοπία και παγωμένα πρωινά. Συνδυάζεται άψογα με minimal σχεδιασμό ή ακόμα και με γαλλικό λεπτό σχέδιο.

Βαθύ ναυτικό (Midnight navy)

Το βαθύ navy θεωρείται η εκλεπτυσμένη εναλλακτική του μαύρου για τον χειμώνα είναι σκοτεινό, κομψό και δίνει μια μοντέρνα, σοφιστικέ αίσθηση στο μανικιούρ.

Με πληροφορίες από realsimple.com και style your occasion