Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια στιγμή για να παίξουμε με το στιλ μας και να εκφράσουμε τη ρομαντική μας διάθεση μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και τα νύχια φυσικά δεν αποτελούν εξαίρεση. Είτε ετοιμαζόμαστε για ένα ραντεβού, μια έξοδο με φίλες ή απλώς θέλουμε να μπούμε στο κλίμα της ημέρας, ένα προσεγμένο μανικιούρ μπορεί να λειτουργήσει ως την απόλυτη στιλιστική δήλωση.

Συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδέες για μανικιούρ, ιδανικές για να βρούμε το σχέδιο που μας ταιριάζει και να δώσουμε στα νύχια μας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που τους αξίζει.

Κλασικό Κόκκινο με μεταλλική λάμψη (Candy Apple Chrome Nails)

Όπως αναφέρει το realsimple.com το διαχρονικό κόκκινο αποκτά πιο σύγχρονο χαρακτήρα με μεταλλικό, καθρεφτέ φινίρισμα. Πρόκειται για μια κομψή και έντονη επιλογή που παραμένει απόλυτα ρομαντική, αλλά με μια σύγχρονη διάθεση.



Μίνιμαλ καρδιές σε φυσική βάση (Minimal Heart Nails)

To greenweddingshoes.com προτείνει μικροσκοπικές καρδιές ζωγραφισμένες πάνω σε nude ή διάφανη βάση προσφέρουν ένα διακριτικό αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε στιλ και μήκος νυχιών.



Γαλλικό Μανικιούρ με Καρδιές (French Tips with Hearts)

Το ίδιο άρθρο προτείνει το κλασικό γαλλικό μανικιούρ ανανεώνεται, αντικαθιστώντας τη λευκή γραμμή με μικρές καρδιές ή καμπύλες άκρες σε ροζ ή κόκκινους τόνους.

Πολύχρωμο Μανικιούρ Αγίου Βαλεντίνου (Valentine’s Day Rainbow Nails)

Σε άρθρο της vogue.com αναφέρεται πώς κάθε νύχι βάφεται σε διαφορετική απόχρωση του ροζ και του κόκκινου, δημιουργώντας ένα παιχνιδιάρικο και μοντέρνο αποτέλεσμα που ξεφεύγει από τα κλασικά.

Καρδιά από χρυσό (Heart of Gold)

Στο ίδιο άρθρο προτείνεται , πώς αν θέλουμε μια διακριτική και κομψή λάμψη, η ιδέα μιας μικρής χρυσής καρδιάς πάνω σε απλό νύχι δίνει αέρα πολυτέλειας χωρίς υπερβολές τέλειο για ένα πιο σικ αποτέλεσμα

Ανάγλυφα σχέδια και διακοσμητικά στοιχεία (3D Nail Art)

Τέλος το greenweddingshoes.com προτείνει καρδιές σε ανάγλυφη μορφή, μικρά κρύσταλλα ή διακοσμητικά στοιχεία δίνουν πολυτελή και statement χαρακτήρα στο μανικιούρ, ιδανικό για όσες αγαπούν τις έντονες λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από realsimple.com , greenweddingshoes.com και vogue.com





