Είναι λογικό και επόμενο να έχουμε ήδη στις ντουλάπες μας τα πιο βασικά κομμάτια του χειμώνα όπως, ένα ζεστό πλεκτό, ένα ίσιο τζιν και ένα ζευγάρι άνετα μποτάκια που αντέχουν στο κρύο και την ολισθηρότητα.

Κάποιες φορές ο χειμώνας μας μπλοκάρει στυλιστικά και νιώθουμε πιο περιορισμένες στις επιλογές μας. ΄Εχουμε την ανάγκη να φορέσουμε απλώς τα πιο ζεστά μας ρούχα, να δημιουργήσουμε «στρώσεις» σαν κρεμμύδι για να παραμένουμε ζεστές και να μην ασχολήθουμε τόσο με το στάιλινικ.

Μπορεί να είναι η ιδανική περίοδος για να φοράμε «χουχουλιάρικα» ρούχα που τα νιώθουμε άνετα και μας κρατόυν ζεστές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα να είναι στυλάτα και να δίνουν χαρακτήρα στις εμφανίσεις μας.

Πέρα από τα κλασσικά, υπάρχουν πολλά ξεχωριστά κομμάτια που μπορούμε να προσθέσουμε στην γκαρνταρόμπα μας και που θα δημιουργήσουν τα απόλυτα χειμερινά σύνολα.

Σε άρθρο του whowhatwear.com σημειώνεται πώς δεν μιλάμε για τάσεις που θα ξεπεραστούν σε μία σεζόν. Αντίθετα, πρόκειται για διαχρονικά κομμάτια που δείχνουν εξαιρετικά επίκαιρα το 2026, χωρίς να χάνουν την αξία τους με τα χρόνια.

Αναλυτικά:

Κοτλέ παντελόνι

Ζεστό, κομψό και ιδανικό για καθημερινά αλλά και πιο προσεγμένα σύνολα.

Γόβες με ψηλό καπάκι (high-vamp)

Δίνουν στυλ ακόμα και στο πιο απλό σύνολο και φοριούνται άνετα και τον χειμώνα.

Εφαρμοστό ζιβάγκο

Η τέλεια βάση για ντύσιμο με στρώσεις (layering), πάντα κομψή και διαχρονική.

Μπότες σε ταμπά απόχρωση

Εναλλακτική στο μαύρο, ταιριάζουν με τα πάντα και δείχνουν πιο «ζεστές» οπτικά.

Δερμάτινη pencil φούστα

Θηλυκή, σοφιστικέ και ιδανική για εμφανίσεις από το πρωί ως το βράδυ.

Πολύ μακρύ παλτό

Κάνει κάθε σύνολο να δείχνει πιο προσεγμένο και μας κρατά πραγματικά ζεστές.

Σύμφωνα με άρθρο του byrdie.com, οδηγοί μόδας για τη σεζόν τονίζουν ότι το σουέντ (suede) είτε σε τζάκετ είτε σε άλλα ρούχα δίνει μια πλούσια, ζεστή υφή που αναβαθμίζει αυτόματα τα σύνολα μας, συνδυάζοντας εμφάνιση και πρακτικότητα ακόμη και σε πιο επίσημες εμφανίσεις.

Extra τάση: το χρώμα μαρόν-χακί (khaki) επιστρέφει ως ουδέτερο που ταιριάζει με πολλές υφές από σουέντ μέχρι πλεκτά και δίνει μια εκλεπτυσμένη, μοντέρνα παλέτα στις χειμερινές μας

Σακάκι/μπουφάν από σουέντ

Το σουέντ δείχνει πλούσιο και θερμό, με πολυτελή υφή που προσθέτει στιλιστικό ενδιαφέρον σε κάθε σύνολο.

Σύμφωνα με το instyle.com τα φαρδιά παντελόνια είτε τζιν είτε κανονικά συνεχίζουν να κάνουν δυναμικό comeback, Μαλιστα τα φάρδια παντελόνια αντί για το τζιν, δίνουν έναν πιο «ενήλικο» χαρακτήρα στις εμφανίσεις μας.

Τέλος σύμφωνα με το naarishringaar.com μικρά αλλά ουσιαστικά αξεσουάρ όπως ζεστό κασκόλ ή σκουφάκι ολοκληρώνουν το σύνολο χωρίς να υπερφορτώνουν την εικόνα.

Με πληροφορίες από whowhatwear.com, byrdie.com, instyle.com και naarishringaar.com