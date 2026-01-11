Οι καθημερινές μας συνήθειες γύρω από την καθαριότητα του σπιτιού κρύβουν συχνά μικρά ερωτήματα που δεν έχουν τόσο προφανείς απαντήσεις. Ένα από αυτά είναι και το πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να πλένουμε τις πιτζάμες μας. Αν και τις συνδέουμε με ξεκούραση, άνεση και καθαριότητα αφού συνήθως τις φοράμε μόνο στο σπίτι και μετά το ντους η πραγματικότητα είναι λίγο πιο σύνθετη.

Το γεγονός ότι φαίνονται καθαρές δεν σημαίνει ότι παραμένουν και υγιεινές. Άρθρο του realsimple.com επισημαίνει πώς κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι πιτζάμες απορροφούν ιδρώτα, φυσικά έλαια του σώματος, νεκρά κύτταρα, βακτήρια αλλά και υπολείμματα από καλλυντικά, όπως κρέμες σώματος.

Αν καθυστερούμε πολύ να τις πλύνουμε, μπορεί να εμφανιστούν δυσάρεστες οσμές, ερεθισμοί ή ακόμα και σπυράκια.

Πότε μπορούμε να τις φοράμε περισσότερες από μία φορές

Όπως εξηγεί η Γκουέν Γουάιτινγκ στο realsimple.com (συνιδρύτρια της εταιρείας καθαρισμού The Laundress), θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πόσο άμεση επαφή έχουν οι πιτζάμες με το δέρμα μας και πόσο ιδρώνουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αν τις φοράμε αποκλειστικά για ύπνο και τις βγάζουμε το πρωί, μπορούμε συνήθως να τις φορέσουμε δύο έως τρεις νύχτες πριν χρειαστούν πλύσιμο.

Επιπλέον, αν κάνουμε ντους κάθε βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο, οι πιτζάμες μας παραμένουν φρέσκες για περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, αν χρησιμοποιούμε πολλή λοσιόν ή λάδια σώματος, είναι προτιμότερο να τις πλένουμε συχνότερα, καθώς τα προϊόντα αυτά συσσωρεύονται στο ύφασμα.

Πότε πρέπει να τις πλένουμε μετά από κάθε χρήση

Αν περνάμε ολόκληρη την ημέρα με τις πιτζάμες μας, για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα ή όταν δουλεύουμε από το σπίτι, τότε οι ειδικοί συμφωνούν ότι πρέπει να πλένονται μετά από κάθε χρήση. Το ίδιο ισχύει και όταν είμαστε άρρωστοι.

Το cleaningiscaring.org τονίζει πώς αν φοράμε τις πιτζάμες με μόνο ένα στρώμα ύπνου (δηλαδή χωρίς επιπλέον εσώρουχο), θα πρέπει να τις πλένουμε μετά από κάθε φορά, όπως τα εσώρουχα. Αντίθετα, αν τις φοράμε πάνω από άλλο ρούχο, μπορούμε να τις πλένουμε στα ίδια διαστήματα με τα ρούχα της ημέρας (δηλαδή αρκετές χρήσεις πριν το πλύσιμο).

Τι συμβαίνει αν αμελούμε το πλύσιμο

Περνάμε περίπου το ένα τρίτο της ημέρας μας στο κρεβάτι, αποβάλλοντας νεκρά κύτταρα, ιδρώτα και βακτήρια. Όλα αυτά μεταφέρονται στις πιτζάμες και αποτελούν «τροφή» για ακάρεα σκόνης. Αν δεν πλένουμε συχνά τις πιτζάμες μας, αυξάνεται ο κίνδυνος για αλλεργίες, δερματικούς ερεθισμούς, λοιμώξεις και σε σπάνιες περιπτώσεις σοβαρότερες καταστάσεις.

Επιπλέον, η καθυστέρηση στο πλύσιμο οδηγεί σε επίμονες οσμές και μια γενικότερη αίσθηση έλλειψης φρεσκάδας.

Σύμφωνα με άρθρο στο nuitboutique.com η ποιότητα και το υλικό του ύπνου επίσης επηρεάζουν πόσο συχνά πρέπει να πλένονται οι πιτζάμες μας. Σε υφάσματα που απορροφούν περισσότερο ιδρώτα (π.χ. βαμβάκι ή φανέλα), ίσως χρειάζεται να πλένονται πιο συχνά από πιο «δυνατά» ή ευαίσθητα υφάσματα.

Με πληροφορίες από realsimple.com, cleaningiscaring.org και nuitboutique.com







