Η αγορά πολυτελών ειδών που πωλούνται second hand αυξάνεται κατά 10% κάθε χρόνο, τρεις φορές ταχύτερα από την αγορά τους από «πρώτο χέρι», σύμφωνα με έκθεση της Boston Consulting Group και την πλατφόρμα μεταπώλησης πολυτελών ειδών Vestiaire Collective.

Βασικά συμπεράσματα

Η έκθεση της BCG και της Vestiaire Collective, η οποία βασίζεται σε έρευνα η οποία έγινε σε 7.800 καταναλωτές από την κοινότητα Vestiaire Collective, αποδεικνύει ότι η μεταχειρισμένη μόδα και η πολυτέλεια είναι πλέον σταθερά ενσωματωμένες στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ψωνίζουν.

Η αγορά της μεταχειρισμένης μόδας και της πολυτέλειας αναπτύσσεται τρεις φορές ταχύτερα από αυτό που λέμε «αγορά από πρώτο χέρι». Με αύξηση 10% ετησίως, η παγκόσμια αγορά μεταπώλησης αναμένεται να φτάσει έως και τα 360 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 – από 210 έως 220 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Advertisement

Advertisement

Η μεταπώληση αντιπροσωπεύει ήδη το 28% της γκαρνταρόμπας των ερωτηθέντων, ανερχόμενη στο 30% για τα ρούχα και στο 40% για τις τσάντες. Η προσιτότητα βρίσκεται στον πυρήνα της μεταχειρισμένης μόδας και της πολυτέλειας, με οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες αγοραστές να δηλώνουν ότι είναι ένας από τους κύριους λόγους για να αγοράσουν.

Δεν προσφέρονται όλα τα είδη ένδυσης για αγορά second hand, ωστόσο. Σε άρθρο του, το realsimple.com, αναφέρει 9 κατηγορίες ένδυσης που απαγορεύεται να αγοράσουμε «δεύτερο χέρι» – κι εξηγεί μάλιστα αναλυτικά για ποιο λόγο.

Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες:

Εσώρουχα

Υπάρχει λόγος που τα περισσότερα καταστήματα δεν δέχονται επιστροφές εσωρούχων, ακόμη κι όταν έχουν αγοραστεί καινούργια. Προφανώς, ο,τιδήποτε έρχεται τόσο στενά σε επαφή με το σώμα δεν θα έπρεπε να αγοράζεται μεταχειρισμένο (όσο καλά κι αν καθαριστεί!).

Σουτιέν

Όχι μόνο φοριούνται απευθείας πάνω στο δέρμα, αλλά συνήθως χάνουν τη στήριξη και την ελαστικότητά τους με τη χρήση. Στην πραγματικότητα, ένα σουτιέν φθείρεται κατά μέσο όρο μέσα σε έναν χρόνο, οπότε ένα μεταχειρισμένο σουτιέν πιθανότατα έχει ήδη ξεπεράσει τη διάρκεια ζωής του.

Παιδικά ρούχα – ειδικά ρουχισμός ύπνου

Τα παιδικά ρούχα υπόκεινται σε αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας από τα ρούχα ενηλίκων, σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων, και συχνά ανακαλούνται λόγω χαρακτηριστικών που μπορεί να είναι επικίνδυνα, όπως κορδόνια. Παρόλο που τα καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών υποτίθεται ότι ελέγχουν ώστε να μη πωλούνται ανακλημένα προϊόντα, είναι δύσκολο να ξέρει κανείς αν έχουν αποσυρθεί όλα, οπότε καλύτερα να είμαστε προσεκτικοί.

Advertisement

Κράνη ποδηλάτου ή άλλων αθλημάτων

Εδώ το θέμα είναι η προστασία μας. Τα κράνη ποδηλάτου και αθλημάτων θεωρούνται γενικά μη ασφαλή αν έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση ή ακόμη κι αν (μας έχουν συνοδεύσει σε κάποιο πέσιμο), και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς αν έχουν υποστεί ζημιά απλώς κοιτάζοντάς τα — αν και γρατζουνιές ή χτυπήματα μπορεί να είναι ένδειξη. Αν παρ’ όλα αυτά αποφασίσουμε να αγοράσουμε μεταχειρισμένο κράνος, ας ελέγξουμε αν υπάρχει ημερομηνία λήξης, καθώς τα κράνη ποδηλάτου συχνά έχουν.

Μαγιό

Γενικά, αν πρόκειται για κάτι που φοριέται πολύ κοντά στο σώμα —και που δεν μπορούμε απαραίτητα να επιστρέψουμε στο κατάστημα αφού φορεθεί— καλό είναι να το αγοράζουμε καινούργιο. Επιπλέον, η ελαστικότητα που βοηθά το μαγιό να κρατά το σχήμα του πιθανότατα έχει φθαρεί, οπότε ένα μεταχειρισμένο μαγιό μάλλον δεν θα εφαρμόζει σωστά.

Ρούχα με μυρωδιά ή λεκέδες

Αν ένα ρούχο που βρίσκεται σε κατάστημα μεταχειρισμένων έχει μυρωδιά ή λεκέ, είναι πιθανό το πρόβλημα να έχει «ποτίσει» και να μη φεύγει, ό,τι κι αν δοκιμάσουμε. Ας επενδύσουμε σε τέτοια κομμάτια μόνο αν σκοπεύουμε να τα βάψουμε ή να τα μεταποιήσουμε, ή αν δεν μας πειράζει να χάσουμε τα χρήματα σε περίπτωση που ο λεκές ή η μυρωδιά παραμείνουν.

Advertisement

Κολάν

Εχοντας ομοιότητες με τα μαγιό και τα εσώρουχα, τα κολάν είναι ρούχα που φοριούνται πολύ κοντά στο σώμα και μπορεί να έχουν ήδη χάσει τη στήριξη και την ελαστικότητα που χρειαζόμαστε. Άλλωστε, συνήθως μπορούμε να τα αγοράσουμε καινούργια σε χαμηλή τιμή.

Ρούχα που δεν πλένονται εύκολα

Ισως πρέπει να σκεφτούμε διπλά τα ρούχα που είναι δύσκολο να καθαριστούν σχολαστικά, όπως τα δερμάτινα ή τα ευαίσθητα αντικείμενα. Σε μελέτες έχει βρεθεί ότι ορισμένα μεταχειρισμένα αντικείμενα φιλοξενούν ψώρα και άλλα παράσιτα που μπορούν να εξοντωθούν με πλύσιμο και θερμαινόμενο στέγνωμα – αλλά μπορεί να είναι πιο δύσκολο να απομακρυνθούν από ρούχα που απαιτούν λεπτή επεξεργασία.

Ορισμένοι τύποι παπουτσιών

Ας ελέγξουμε προσεκτικά για φθορές σε όποια παπούτσια σκοπεύουμε να αγοράσουμε, καθώς η φθορά λόγω του τρόπου που περπατούσε ο προηγούμενος ιδιοκτήτης μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα πόδια, τα ισχία και την πλάτη όταν τα φοράμε για μεγάλο διάστημα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αθλητικά παπούτσια, τα οποία συχνά έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής.

Advertisement

Με πληροφορίες από: realsimple.com , bcg.com