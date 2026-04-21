Το vintage κορμάκι που φόρεσε η Μαντόνα στην κοινή της εμφάνιση με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο φετινό Coachella φαίνεται πως εξαφανίστηκε, με την ίδια να απευθύνει δημόσια έκκληση για την επιστροφή του.

Η «βασίλισσα της ποπ» αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο κομμάτι από το προσωπικό της αρχείο: ένα μωβ κορμάκι, συνδυασμένο με κάλτσες και γάντια σε λεβάντα αποχρώσεις. Όπως σημείωσε, ήταν «ο ίδιος κορσές, οι ίδιες μπότες και το ίδιο σακάκι Gucci» που είχε φορέσει στην πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2006.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Μαντόνα μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για την εμφάνιση, ο οποίος όμως σκιάστηκε από την απώλεια των ρούχων:

«Πετάω ακόμα ψηλά από την Παρασκευή το βράδυ στο Coachella! Ευχαριστώ τη Σαμπρίνα και όλους όσους το έκαναν δυνατό. Το να επαναφέρω το Confessions II εκεί που ξεκίνησε ήταν τόσο συναρπαστικό. Αυτή η στιγμή ήταν ξεχωριστή μέχρι που ανακάλυψα ότι τα vintage κομμάτια που φορούσα είχαν χαθεί η στολή μου που ανέσυρα από το προσωπικό μου αρχείο το σακάκι, ο κορσές, το φόρεμα και όλα τα άλλα ρούχα. Αυτά δεν είναι απλώς ρούχα, είναι μέρος της ιστορίας μου. Άλλα αρχειακά αντικείμενα από την ίδια εποχή χάθηκαν επίσης. Ελπίζω και προσεύχομαι ότι κάποια καλή ψυχή θα βρει αυτά τα αντικείμενα και θα επικοινωνήσει με την ομάδα μου. Προσφέρω μια ανταμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά»

instagram story @madonna

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η τραγουδίστρια κοινοποίησε ξανά φωτογραφίες από την εμφάνιση στο Coachella, παρουσιάζοντας τα ρούχα που μέχρι σήμερα αγνοούνται.

instagram story @madonna

Με πληροφορίες από people.com