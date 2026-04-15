Το φεστιβάλ μουσικής Coachella μόλις ξεκίνησε και μια 25χρονη ήδη έχει κερδίσει τον άτυπο τίτλο της «πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο».

Παρότι εμφανίσεις μεγάλων διασημοτήτων όπως η Κάιλι Τζένερ, η Χέιλι Μπίμπερ και η Τεγιάνα Τέιλορ στο εμβληματικό μουσικό φεστιβάλ θεωρούνται πάντα από τις πιο εντυπωσιακές, η Λέα Χάλτον, μια 25χρονη influencer από την Αυστραλία, φαίνεται πως τις έχει επισκιάσει όλες. «Όχι, είναι AI, κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο τέλειος», έγραψε χρήστης κάτω από τις φωτογραφίες της στο Instagram, όπου αναδείκνυαν το εντυπωσιακό της σώμα μέσα από ιδιαίτερα outfits.

Advertisement

Advertisement

Η Χάλτον έγινε γνωστή παγκοσμίως στα social media το 2024, όταν ένα lip-sync βίντεο της έγινε viral, και σήμερα αριθμεί πάνω από 22 εκατομμύρια ακόλουθους.

«Το πρόσωπό της δεν χάνει ποτέ», έγραψε άλλος χρήστης, ενώ εκατοντάδες σχόλια τη χαρακτήρισαν «icon» και «βασίλισσα του Coachella». Η ίδια συνέχισε να τραβά την προσοχή του κοινού με αρκετές αλλαγές εμφανίσεων κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ, υιοθετώντας bohemian-haute στιλ.

«Το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο», έγραψε άλλος θαυμαστής κάτω από βίντεο στο TikTok όπου εμφανίζεται να διασκεδάζει με τραγούδια του Τζάστιν Μπίμπερ στον χώρο του φεστιβάλ, αποδίδοντάς της τον συγκεκριμένο τίτλο. Η ίδια δεν έχει σχολιάσει ακόμη τις χαρακτηριστικές αυτές αναφορές και τίτλους, ωστόσο στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι αισθάνεται «ευλογημένη» για τη ραγδαία άνοδό της στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, ανεβάζω βίντεο στο YouTube εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και εκεί βρίσκεται πάντα το πάθος μου», είχε αναφέρει σε ανάρτησή της προς τους θαυμαστές.