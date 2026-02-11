Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η τέλεια αφορμή για να αλλάξουμε παραστάσεις και να χαρίσουμε στον εαυτό μας και σε όσους αγαπάμε λίγο ποιοτικό χρόνο μακριά από την καθημερινότητα. Είτε θέλουμε να οργανώσουμε ένα ρομαντικό ταξίδι με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη μας, είτε να ταξιδέψουμε μόνοι, είτε να αποδράσουμε με φίλους, υπάρχουν προορισμοί που ταιριάζουν σε κάθε διάθεση και τρόπο εορτασμού.

Μάλιστα, το 2026 ο Άγιος Βαλεντίνος πέφτει Σάββατο, γεγονός που μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε με άνεση ένα ολόκληρο ταξιδιωτικό Σαββατοκύριακο. Από διαχρονικές ρομαντικές πόλεις και ήσυχες αποδράσεις στη φύση, μέχρι προορισμούς ιδανικούς για χαλάρωση, εξερεύνηση ή προσωπική ανανέωση, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να μετατρέψουν τη γιορτή της αγάπης σε μια εμπειρία που θα θυμόμαστε για καιρό. Κι αν δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε απλά να ονειρευτούμε…

Ρομαντικοί προορισμοί για όλους

Το travelandtourworld.com προτείνει

Σαντορίνη, Ελλάδα

Η Σαντορίνη παραμένει ένα από τα πιο μαγικά σημεία για ζευγάρια που θέλουν να γιορτάσουν τον έρωτα. Αν και ο Φεβρουάριος θεωρείται εκτός σεζόν, αυτό λειτουργεί υπέρ μας: δεν υπάρχει πλήθος τουριστών, οι βόλτες στα γραφικά σοκάκια είναι ήρεμες και ο καιρός συνήθως παραμένει καλός για ρομαντικές εξορμήσεις. Οι λευκές κατοικίες πάνω από το Αιγαίο, τα ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα και οι πολυτελείς επιλογές διαμονής δημιουργούν την τέλεια ατμόσφαιρα για να γιορτάσουμε την αγάπη χωρίς περιορισμούς.

Κιότο, Ιαπωνία

Για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό, το Κιότο προσφέρει ηρεμία, φύση και πολιτισμό. Ναοί, παραδοσιακοί κήποι και ανθισμένες κερασιές συνθέτουν ένα ρομαντικό περιβάλλον, ιδανικό για όσους εκτιμούν τον αργό ρυθμό και τις αυθεντικές εμπειρίες.

Εδιμβούργο, Σκωτία

Το Εδιμβούργο κερδίζει συνεχώς έδαφος ως ρομαντικός προορισμός, ξεχωρίζοντας σε διεθνείς λίστες. Η ιστορική του ατμόσφαιρα, το επιβλητικό κάστρο και οι περίπατοι στη Royal Mile προσφέρουν συνδυασμό πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν πολυτελή καταλύματα με πανοραμική θέα στην πόλη για μια πραγματικά ιδιαίτερη εμπειρία.

Εάν ενδιαφερόμαστε να ταξιδέψουμε προς την Ιταλία, ξέρουμε πώς η Βενετία συχνά θεωρείται η πιο ρομαντική πόλη στον κόσμο, με τα κανάλια της και τις γόνδολες που μαγεύουν. Ωστόσο, αντί να επιλέξουμε την πολυπληθή, γεμάτη τουρισμό καρτποσταλική Βενετία, μπορούμε να αναζητήσουμε μικρότερες γειτονιές ή εκτός κύριων διαδρομών μέρη, όπου η ατμόσφαιρα παραμένει αυθεντική και πιο ήρεμη.

istock

Το thewomtravel.com προτείνει:

Βερόνα, Ιταλία

Η πόλη της Ρωμαντικής παράδοσης του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας αποτελεί ένα από τα πιο μαγικά μέρη για ερωτευμένους. Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο, ένα δείπνο με θέα την Αρένα και οι εκδηλώσεις «Verona in Love» μεταμορφώνουν την εμπειρία σε κινηματογραφική ρομαντική απόδραση.



Cinque Terre, Ιταλία

Οι πολύχρωμες, γραφικές πόλεις πάνω στη Μεσόγειο με το μονοπάτι της Via dell’Amore δίνουν μια εναλλακτική ρομαντική πρόταση, ιδανική για ζευγάρια που αγαπούν τη φύση και τις πανοραμικές διαδρομές.

Άβειρο, Πορτογαλία

Το thesun.ie αναφέρει το Άβειρο ως την «Βενετία της Πορτογαλίας» με τα κανάλια, τα πολύχρωμα μολίσεϊρο βαρκάκια και τα καφέ δίπλα στο νερό αποτελεί μια ρομαντική και ταυτόχρονα οικονομική επιλογή για την απόλυτη εξόρμηση της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Το thairanked.com μας προείνει δυο πανέμορφα μέρη στην Ταϊλάνδη που σιίγουρα θα ήταν ιδανικά για περιπετειώδεις σόλο εξορμήσεις.

Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη

Αν θέλουμε ηρεμία αλλά και κοινωνική ενέργεια, το Τσιάνγκ Μάι προσφέρει μοναδική ισορροπία. Με παραδοσιακούς ναούς, καφέ, μαθήματα μαγειρικής και αγορές, αυτή η πόλη της Βόρειας Ταϊλάνδης είναι εξαιρετική για σολο ταξίδια όπου μπορούμε να εξερευνήσουμε με άνεση, να δοκιμάσουμε νέες δραστηριότητες και να συναντήσουμε κόσμο από όλο τον κόσμο.

Κοχ Μακ, Ταϊλάνδη

Για πιο χαλαρές και «slow‑life» στιγμές, το νησί Κοχ Μακ είναι ιδανικό για solo travellers που θέλουν να περάσουν τις μέρες τους ανακαλύπτοντας παραλίες με ποδήλατο, κάνοντας snorkeling ή απλώς διαβάζοντας σε μια αιώρα με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Με πληροφορίες από travelandtourworld.com, thewomtravel.com, thesun.ie και thairanked.com