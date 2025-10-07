Αυτή τη σεζόν, το plum είναι η απόλυτη πηγή έμπνευσης για φθινοπωρινά ρούχα, τσάντες και, φυσικά, τα νύχια μας. Ακολουθούν μερικές ιδέες για μανικιούρ που τιμούν αυτή την πανέμορφη απόχρωση.

1. Απλό Plum

Αν και μονοχρωματικό, αυτό το μανικιούρ είναι απολύτως μαγευτικό. Αφήνουμε το plum να μιλήσει από μόνο του, εφαρμόζοντας δύο ή τρία χέρια χρώματος και ολοκληρώνοντας με ένα γυαλιστερό topcoat.

2. Plum Cat Eye

Για να δώσουμε διάσταση και τάση στο μανικιούρ, επιλέγουμε το cat eye effect. Πρόκειται για ειδικό gel βερνίκι με μέταλλο, όπου το σχέδιο δημιουργείται με μαγνήτη που σαρώνει το νύχι στρατηγικά.

3. Plum Aura

Για παρόμοιο τρισδιάστατο αποτέλεσμα χωρίς ειδικό βερνίκι, δοκιμάζουμε το aura nail trend. Πρόκειται για ombre effect, όπου το κέντρο είναι πιο ανοιχτό και σκουραίνει προς τις άκρες.

4. Plum Swirls

Για να δημιουργήσουμε αντίθεση, βάφουμε όλα τα νύχια plum, εκτός από μεσαίο και παράμεσο. Προσθέτουμε μια ανοιχτότερη συμπληρωματική απόχρωση (π.χ. απαλό ροζ) και ένα swirl από το plum. Το γκλίτερ είναι προαιρετικό αλλά προσθέτει όμορφη διάσταση.

5. Plum French Tips

Αν θέλουμε μόνο μια πινελιά plum, επιλέγουμε γαλλικό manicure με tips σε plum. Είναι απλό, κομψό και φορετό, ενώ κρατάει την πλούσια φθινοπωρινή αίσθηση.

6. Marbled Plum

Ένα μαρμάρινο effect με πρωταγωνιστή το plum δίνει φθινοπωρινό (και ίσως μαγικό) vibe. Μπορούμε να προσθέσουμε χρυσές λεπτομέρειες ή να το κρατήσουμε πιο απλό.

7. Plum Chrome

Με chrome finish, τα plum νύχια μας γίνονται ακαταμάχητα. Για να διατηρηθεί η απόχρωση, επιλέγουμε διάφανο ιριδίζον chrome ή με χρωματική απόχρωση για ψυχρό ή ζεστό φινίρισμα.

8. Plum Polka Dots

Τα πουά είναι μια από τις αγαπημένες φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια. Επιλέγουμε δύο συμπληρωματικά αλλά αντίθετα χρώματα και προσθέτουμε πουά σε κάθε νύχι με το αντίθετο χρώμα.

9. Sparkly Plum

Αυτό το μανικιούρ φέρνει λάμψη σε κάθε νύχι. Ξεκινάμε με plum βάση, προσθέτουμε aura effect, λεπτές χρυσές πινελιές και αστέρια και τελειώνουμε με super glitter topcoat.

10. Fantasy Plum

Έμπνευση από παραμύθι, με aura effect και χρυσές λεπτομέρειες. Τα υπόλοιπα νύχια μπορούν να έχουν French tips για αντίθεση.

11. Dotted Florals

Για minimal-maximal αποτέλεσμα, ξεκινάμε με nude βάση και προσθέτουμε λουλουδάτα και διακοσμητικά σχέδια με το εργαλείο για πουά σε κάθε νύχι.

ΠΗΓΗ: realsimple.com

