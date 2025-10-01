Μια πηγή της Χαμάς είπε στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath ότι η οργάνωση έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με ορισμένα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Η εν λόγω πηγή σημείωσε πως η Χαμάς έχει δικαίωμα να εισαγάγει αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ, όπως έκανε το Ισραήλ.

Σχετικά με την πρόβλεψη του σχεδίου για αφοπλισμό της Χαμάς, η πηγή πρόσθεσε πως η οργάνωση επιθυμεί διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, ισχυριζόμενος ότι τα αμυντικά όπλα είναι δικαίωμα της Χαμάς. Είπε ακόμα ότι η οργάνωση απορρίπτει οποιοδήποτε διεθνές όργανο που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας, επιμένοντας ότι Παλαιστίνιοι πρέπει να διοικούν τον θύλακα, έστω πληρώντας τον όρο «μη πολιτικοί» που αναγράφεται στο σχέδιο.

Σύμφωνα με την πηγή, η Χαμάς απαιτεί επίσης ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, μαζί με εγγυήσεις για τη διασφάλιση του τερματισμού του πολέμου. Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει ότι η αποχώρηση των Ισραηλινών θα βασίζεται στο βαθμό ανταπόκρισης της Χαμάς στο σχέδιο.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Τρίτης, έμπειρη Αμερικανίδα αναλύτρια, πρώην αξιωματούχος, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πέτυχε ορισμένες «αλλαγές της τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ, με αποτέλεσμα ο αλ-Θάνι του Κατάρ να μιλήσει για την ανάγκη διευκρινίσεων.