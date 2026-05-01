Δύο μέλη του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας Global Sumud Flotilla αναμένεται να μεταφερθούν στο Ισραήλ προκειμένου να ανακριθούν, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, ο οποίος φέρεται να ερευνάται για διασύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση, και τον Τιάγκο Άβιλα, που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομη δραστηριότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζεται ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να επιτρέψει την παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, ενώ γίνεται λόγος για «πρόκληση» με επικοινωνιακές σκοπιμότητες από πλευράς του στολίσκου.

As published by the Board of Peace and the U.S. State Department, the humanitarian activity in the Gaza Strip is managed by the BoP, and this Hamas-led-flotilla is another provocation designed to divert attention from Hamas’s refusal to disarm – and to serve the PR interests of… pic.twitter.com/5Bof2RzG0y May 1, 2026

Με αρματαγωγό μεταφέρθηκαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής επιχείρηση των ελληνικών αρχών για τη μεταφορά στην Κρήτη 175 ακτιβιστών του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla», ο οποίος είχε προορισμό τη Γάζα αλλά αναχαιτίστηκε από ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές, διαφόρων εθνικοτήτων – μεταξύ των οποίων και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό ανοιχτά του Αθερινόλακκου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από σκάφη του Λιμενικού, που τους οδήγησαν στο λιμάνι, όπου τους ανέμεναν λεωφορεία για τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών.

Διπλωματικές επαφές για τον στολίσκο προς τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από Τουρκία και Ισραήλ, με αφορμή την αναχαίτιση στολίσκου με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Το ΥΠΕΞ ζήτησε από το Ισραήλ απομάκρυνση των σκαφών και διασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής των επιβαινόντων στις χώρες τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

