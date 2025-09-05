Τα νύχια μας μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για την υγεία μας. Οι μήτρες των νυχιών παράγουν συνεχώς νέο ιστό, και η επαρκής πρόσληψη βιταμινών, μετάλλων και θρεπτικών συστατικών στηρίζει την ανάπτυξη, τον σχηματισμό και τη δύναμη των νέων κυττάρων.

Αν και πολλά συμπληρώματα διαφημίζονται ως ενισχυτικά για τα νύχια, η επιστημονική τεκμηρίωση είναι περιορισμένη. Μέχρι σήμερα, μόνο τα συμπληρώματα βιοτίνης έχουν δείξει πιθανή αποτελεσματικότητα.

Καλό είναι να λαμβάνουμε τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά από τη διατροφή μας. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, ένα συμπλήρωμα μπορεί να μας βοηθήσει να καλύψουμε τις ανάγκες μας και πιθανόν να βελτιώσουμε την υγεία των νυχιών μας.

Ας δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για να διατηρήσουμε τα νύχια μας υγιή:

1. Βιοτίνη

Η βιοτίνη είναι βιταμίνη του συμπλέγματος Β (γνωστή και ως B7, συνένζυμο R ή βιταμίνη Η). Συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη των κυττάρων και στον μεταβολισμό των αμινοξέων που αποτελούν τη βάση των πρωτεϊνών, απαραίτητων για την ανάπτυξη των νυχιών.

Η βιοτίνη μπορεί να ενισχύσει τα εύθραυστα νύχια. Βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στα εντόσθια (όπως το συκώτι), αλλά και σε:

-κρόκους αυγών

–γαλακτοκομικά

-μαγιά

-σολομό

-αβοκάντο

-γλυκοπατάτα

-ξηρούς καρπούς

-σπόρους

-κουνουπίδι

2. Άλλες βιταμίνες Β

Η βιταμίνη B12 βοηθά στην απορρόφηση σιδήρου και στη δημιουργία ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μαζί, σίδηρος και B12 είναι απαραίτητοι για δυνατά και υγιή νύχια. Η έλλειψη της Β12 μπορεί να δημιουργήσει μπλε νύχια, σκούρες κυματοειδείς γραμμές ή καφέ αποχρωματισμό.

Το φυλλικό οξύ (Β9) είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και υγεία των νυχιών, καθώς συμμετέχει στον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και νέων κυττάρων. Η έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμό, ακαμψία και ευθραυστότητα.

Τρόφιμα πλούσια σε φυλλικό οξύ:

-σκούρα πράσινα λαχανικά

-εσπεριδοειδή

-φασόλια και μπιζέλια

-ξηροί καρποί και σπόροι

-αβοκάντο

3. Σίδηρος

Ο σίδηρος βρίσκεται στο κέντρο των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το σώμα αλλά και στα νύχια μας. Χωρίς σίδηρο, το οξυγόνο δεν φτάνει επαρκώς στα κύτταρα.

Έλλειψη σιδήρου ή αναιμία μπορεί να προκαλέσει κάθετες γραμμές ή «κουταλοειδή» (κοιλότητα) στα νύχια.

Οι ημερήσιες ανάγκες ποικίλλουν ανάλογα με ηλικία, φύλο και ορμονικούς παράγοντες, αλλά οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται τουλάχιστον 8 mg σιδήρου ημερησίως.

-Καλύτερη απορρόφηση έχουμε από ζωικές πηγές όπως: μοσχάρι, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά.

-Υπάρχει και σε φυτικές πηγές όπως: σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, φιστίκια, σπόροι, φασόλια.

4. Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο συμμετέχει σε πάνω από 300 διεργασίες στο σώμα, ανάμεσα στις οποίες και η πρωτεϊνοσύνθεση, απαραίτητη για την ανάπτυξη των νυχιών. Οι κάθετες γραμμές μπορεί να είναι ένδειξη έλλειψης.

Πηγές:

-δημητριακά ολικής (κυρίως σιτάρι ολικής)

-σκούρα πράσινα λαχανικά

-κινόα

-αμύγδαλα, κάσιους, φιστίκια

-edamame

-μαύρα φασόλια

5. Πρωτεΐνη

Τα νύχια αποτελούνται κυρίως από κερατίνη, μια ινώδη δομική πρωτεΐνη που τους χαρίζει δύναμη και ανθεκτικότητα, ενώ τα προστατεύει από φθορές.

Η κερατίνη που βλέπουμε είναι στην ουσία νεκρά κύτταρα που σπρώχνονται προς τα πάνω καθώς σχηματίζονται νέα. Επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή κερατίνης και για γερά νύχια. Έλλειψη πρωτεΐνης οδηγεί σε πιο αδύναμα νύχια.

Πηγές πρωτεΐνης:

-κρέας, πουλερικά, ψάρια

-αυγά, γαλακτοκομικά

-όσπρια (σόγια, φασόλια)

-ξηροί καρποί και σπόροι

-δημητριακά ολικής

6. Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που δίνει σχήμα, αντοχή και συνοχή σε ιστούς, νύχια, μαλλιά και δόντια. Η έλλειψη μπορεί να οδηγήσει σε εύθραυστα νύχια και καθυστερημένη ανάπτυξη.

Το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει βιταμίνη C, άρα πρέπει να την προσλαμβάνουμε από τη διατροφή. Οι ημερήσιες ανάγκες για ενήλικες κυμαίνονται από 65 έως 120 mg.

Πηγές:

-εσπεριδοειδή

-πιπεριές

-πράσινα λαχανικά

-ντομάτες

7. Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για πολλές αντιδράσεις στον οργανισμό, ανάμεσα στις οποίες και η ανάπτυξη και διαίρεση των κυττάρων. Τα νύχια αποτελούνται από κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα και χρειάζονται σταθερή πρόσληψη ψευδαργύρου.

Η έλλειψη μπορεί να προκαλέσει αποδυνάμωση της πλάκας του νυχιού και λευκά στίγματα. Οι ανάγκες για ψευδάργυρο κυμαίνονται από 8 έως 13 mg ημερησίως.

Πηγές:

-μοσχάρι, πουλερικά, ψάρια, αυγά

-σόγια, ρεβίθια, μαύρα φασόλια

-αμύγδαλα, κάσιους



Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να έχουμε δυνατά και λαμπερά νύχια, φροντίζουμε να καταναλώνουμε ποικιλία φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών και σπόρων, μαζί με επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης.

Με πληροφορίες από healthline



