Ίσως να φταίει το φθινόπωρο που κάποιοι το ερμηνεύουν ως εποχή νέων ξεκινημάτων, ίσως να φταίει ότι τα Πανεπιστήμια και οι Σχολές αρχίζουν πάλι τα προγράμματά τους, ίσως να φταίμε κι εμείς που αγαπάμε την πολυπλοκότητα και συχνά την αποτυπώνουμε στο ντύσιμό μας. Όπως και να ’χει αυτός ο πρόλογος είναι αφιερωμένος στο preppy style, που αναβίωσε με την ονομασία modern prep κι έχει τις ρίζες του στις αμερικάνικες σχολικές κοινότητες.

Το μοντέρνο preppy style είναι ουσιαστικά επινόημα της γενιάς Ζ, που χρησιμοποίησε την κλασική αισθητική και την προσέγγισε στη δική της ενδυματολογική κουλτούρα. Πήρε τα διαχρονικά κομμάτια και τα έκανε δικά της προσθέτοντας πινελιές από το σύγχρονο streetstyle. Είναι η φιλοσοφία, η ανάγκη αυτής της γενιάς που επιθυμεί να κάνει τη διαφορά στο περιβάλλον και επενδύει σε κλασικά κομμάτια, είδη βίντατζ, ανακυκλώσιμα και με διάρκεια. Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού τα ρούχα παίρνουν ζωή και με μικρές αλλαγές στον τρόπο που τα φοράμε μπορούμε να τα ευχαριστιόμαστε για πολλά χρόνια. Μια φιλοσοφία που αναμφισβήτητα επικροτούμε.

Πως γεννήθηκε το μοντέρνο preppy style

Μπορεί η ήσυχη πολυτέλεια να βρίσκεται σε ύφεση, έχει αφήσει όμως το λιθαράκι της για εκείνες που αγαπούν την κλασική γκαρνταρόμπα σε διάφορες εναλλακτικές τάσεις. Το μοντέρνο preppy style είναι χτισμένο πάνω σε βασικά κομμάτια, στιλιζαρισμένο με τη φιλοσοφία των κολεγιόπαιδων και με τον αέρα μιας γενιάς που εκφράζεται χωρίς περιορισμούς. Έτσι, ενώ το στυλ διατηρεί μια κομψότητα δείχνει πολύ χαλαρό. Το μυστικό κρύβεται στην έξυπνη επιλογή των κομματιών, τα οποία φοριούνται με τη μέθοδο του layering, δηλαδή σε στρώσεις. Ένας φρέσκος συνδυασμός του παλιού σχολικού στυλ με τις σύγχρονες τάσεις.

Βασικά κομμάτια του μοντέρνου preppy style

Η γκαρνταρόμπα είναι χτισμένη με κλασικά είδη που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα. Λευκά, σιέλ ή ριγέ κολαρισμένα πουκάμισα, γραβάτες, τζιν παντελόνια σε ίσια γραμμή, μπλουζάκια πόλο, φούστες πλισέ, καρό ή σε σχέδιο Α, σακάκια, καμπαρντίνες, καπέλα, εφαρμοστά πουλόβερ και μάλλινα γιλέκα με V, κλασικές ζώνες, μοκασίνια, αθλητικά, μπαλαρίνες και λόφερς. Όλα τα παραπάνω είναι σε μια ουδέτερη χρωματική παλέτα και σε κλασικά μοτίβα, όπως ρίγες και καρό.

Πως η γενιά Ζ αναβάθμισε το στυλ

Φόρεσε φαρδιά ή υπερμεγέθη σακάκια, γύρισε τα μανίκια στα πουκάμισα για να φαίνονται πάντα οι καρποί των χεριών, έβαλε πουκάμισα, γιλέκα και πουλόβερ μέσα από τα παντελόνια και τις φούστες, τα «έδεσε» όλα με ζώνες διαμορφώνοντας τη σιλουέτα και πρόσθεσε ογκώδη αξεσουάρ. Το μυστικό βρίσκεται στο στρατηγικό layering. Ένας εύκολος τρόπος για να υιοθετήσουμε το στυλ στην καθημερινότητά μας είναι με ένα σκούρο ντένιμ παντελόνι σε ίσια γραμμή, λευκό t-shirt, γιλέκο, ένα ελαφρύ πουλόβερ στους ώμους, μια tote bag και μπαλαρίνες ή loafers. Το θετικό με το μοντέρνο preppy style είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να ανανεώσουμε το στυλ μας χωρίς να προβούμε σε νέες αγορές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πειραματιστούμε με τα κλασικά κομμάτια που ήδη βρίσκονται στην ντουλάπα μας.

