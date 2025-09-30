Υπάρχει μια στιγμή που δε μοιάζει με καμία άλλη. Δεν είναι φωνή, δεν είναι κραυγή. Είναι ένας εσωτερικός ψίθυρος που λέει : «Κάτι δεν πάει όπως θα ήθελα». Δεν είναι απαραίτητα πόνος, είναι μια αδιόρατη αίσθηση ότι η ζωή που ζούμε δεν μας χωράει πια.

Σε αυτή τη φάση, δεν ψάχνουμε απλώς λύσεις. Ψάχνουμε νόημα. Ψάχνουμε τον εαυτό μας πίσω από ρόλους, υποχρεώσεις και προσδοκίες. Είναι η στιγμή που η ερώτηση «Ποια είμαι;» δεν είναι φιλοσοφική, αλλά επιτακτική.

Έχω υπάρξει εκεί. Στη στροφή που δεν ήξερα που οδηγεί. Στην εσωτερική αναστάτωση που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Και ήταν τότε, που άρχισα να ακούω. Όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτό μου.

Τι είναι το Coaching πραγματικά

Το coaching δεν είναι συμβουλή. Δεν είναι καθοδήγηση. Δεν είναι «πες μου τι να κάνω». Είναι ένας καθρέπτης που σου δείχνει αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου, αλλά δεν έχεις δει ακόμα.

Ο coach δεν είναι ειδικός στη ζωή σου. Είναι συνοδοιπόρος. Είναι εκεί για να σου κάνει ερωτήσεις που δεν τόλμησες να κάνεις στον εαυτό σου. Είναι εκεί για να σε κρατήσεις όταν αρχίζεις να βλέπεις την αλήθεια σου και να μην την απορρίψεις.

Το coaching είναι χώρος. Χώρος ασφαλής, χωρίς κριτική, χωρίς πίεση. Είναι η στιγμή που κάποιος σε κοιτάζει και σου λέει : «Σε βλέπω. Είσαι εντάξει. Και μπορείς να πας εκεί που θέλεις».

Αυτό που με συγκινεί στο coaching είναι η δύναμη της ερώτησης, η σιωπή που θεραπεύει και η στιγμή που κάποιος βλέπει τον εαυτό του με νέα μάτια.

Η Δύναμη της Εσωτερικής Διερεύνησης

Η αλλαγή δεν ξεκινά με απαντήσεις. Ξεκινά με ερωτήσεις. Ερωτήσεις που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις, αλλά ανοίγουν πόρτες. Το coaching δε σου λέει τι να κάνεις.

Σε ρωτά: «Tι θέλεις πραγματικά;», «Τι σε κρατά πίσω;«, «Ποια θα ήσουν αν δεν φοβόσουν;».

Αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι απλές.

Είναι καθρέπτες. Και όταν τις κοιτάς, δεν βλέπεις μόνο το πρόβλημα, βλέπεις τον εαυτό σου πίσω από αυτό.

Μερικές ερωτήσεις που με έχουν βοηθήσει βαθιά:

Τι σημαίνει για εσένα «επιτυχία» πέρα από τις λέξεις των άλλων;

Αν δεν είχες καμία υποχρέωση, πώς θα ήταν η μέρα σου;

Ποιο κομμάτι του εαυτού σου έχεις ξεχάσει, αλλά σε περιμένει να το ξαναβρείς;

Αυτές οι ερωτήσεις δεν είναι για να απαντηθούν γρήγορα. Είναι για να τις κουβαλήσεις μαζί σου. Να τις αφήσεις να δουλέψουν. Να τις ακούσεις όταν είσαι μόνη, όταν περπατάς.

Πως ξεκινά η Αλλαγή

Η αλλαγή δεν έρχεται με επαναστάσεις. Έρχεται με μικρές αποφάσεις. Με μια νέα σκέψη. Με ένα «όχι» που δεν είχες πει ποτέ. Με ένα «ναι» που φοβόσουν να ξεστομίσεις.

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια ημέρα. Χρειάζεται να αλλάξεις τον τρόπο που τη βλέπεις. Και αυτό ξεκινά με παρατήρηση. Με επίγνωση. Με το να σταματήσεις για λίγο και να ρωτήσεις : «Αυτό που ζω τώρα, με εκφράζει;».

Μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλη μετακίνηση:

Γράψε κάθε πρωϊ μια πρόθεση για την ημέρα σου

Παρατήρησε πότε λες «ναι» ενώ θέλεις να πεις «όχι»

Δώσε στον εαυτό σου 10 λεπτά σιωπής κάθε μέρα, χωρίς κινητό, χωρίς ρόλους.

Η αλλαγή δεν είναι μαγική. Είναι συνειδητή. Και όταν αρχίσεις να την επιλέγεις, γίνεται τρόπος ζωής.

Η αλλαγή δεν είναι κάτι που μας συμβαίνει. Είναι κάτι που επιλέγουμε. Και η επιλογή αυτή ξεκινά όταν αποφασίσουμε να ακούσουμε τον εαυτό μας με αλήθεια, με τρυφερότητα, με θάρρος.

Το coaching είναι για εμένα ένας χώρος αυθεντικής διερεύνησης, ενδυνάμωσης και εσωτερικής μετακίνησης. Αν κάτι μέσα σου σε καλεί να ξεκινήσεις, μην το αγνοήσεις.

Ίσως είναι η στιγμή σου.

Αυτό είναι το πρώτο μου άρθρο και είναι αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες που βρίσκονται στο μεταίχμιο. Που νιώθουν ότι κάτι αλλάζει. Που θέλουν να θυμηθούν ποιες είναι. Αν αυτές οι λέξεις σε αγγίζουν κράτησέ τες. Είναι γραμμένες με πρόθεση, για να σου θυμίσουν ότι δεν είσαι μόνη. Ότι η αλλαγή είναι δύναμη. Και ότι η αλήθεια σου αξίζει χώρο.

