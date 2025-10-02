Η λέξη «πρωτοβρόχια» έρχεται τα τελευταία χρόνια συνοδευόμενη από μπελάδες στους αθηναϊκούς δρόμους. Η εικόνα του τραμ που μοιάζει να «πλέει» σαν καραβάκι μέσα στα νερά μας προετοιμάζει για την αλλαγή της εποχής και τα συνακόλουθα.

Για όσους από εμάς ξεκινήσαμε την ημέρα οδηγώντας σε κάποιο δρόμο με ανηφορική/κατηφορική κλίση, η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι τα ελαστικά του αυτοκινήτου γλιστράνε όταν πατήσεις λίγο πιο απότομα το γκάζι ή το φρένο και δεν μεταδίδουν την αίσθηση ασφάλειας των προηγούμενων ημερών. Θυμηθείτε: Να σκεφτόμαστε και τα αντανακλαστικά εκείνων που ακολουθούν πίσω μας, όταν φρενάρουμε. Ας μην τα δοκιμάζουμε…

Τραμ, ΙΧ και μοτοσιλέτες – «πλεούμενα»

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΒΡΟΧΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟΙ ΔΡΠΜΟΙ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI)

Όσοι ελπίζαμε ότι θα πρόκειται για «ψιχάλα» που θα περάσει και ότι οι δρόμοι θα στεγνώσουν γρήγορα, πέσαμε έξω: η βροχόπτωση συνεχίζεται και τις μεσημβρινές ώρες σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να γίνονται αισθητές οι «παρενέργειες». Σε πολλά στενά, οδηγώντας σε μια διαδρομή από τον Χολαργό προς το Μαρούσι, μέσω Χαλανδρίου και Βριλησσίων, σε αρκετά στενά η στάθμη του νερού ήταν μερικά εκατοστά – δηλαδή άρχιζαν να μοιάζουν με ποταμάκια. Συνάδελφος που ήρθε προς το Μαρούσι από τα βορειότερα προάστια επιβεβαιώνει ανάλογη κατάσταση, ενώ υπέστη…την αδιαφορία και αγένεια ενός οδηγού που την κατάβρεξε ως το πρόσωπο, οδηγώντας βιαστικά δίπλα στο πεζοδρόμιο! Για ένα πεζό είναι ανάγκη να έχουμε το νου μας όταν κρατάμε το τιμόνι…Να μην τον κάνουμε μούσκεμα στα καλά καθούμενα, όχι μόνο βρέχοντας τα παπούτσια του – αλλά και σε περίπτωση που εμείς οι οδηγοί δεν σκεφτούμε να κόψουμε ταχύτητα καθώς τον προσεγγίζουμε.

Προσοχή και στους δικυκλιστές, γιατί κουράζονται και βρέχονται πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους οδηγούς. Αναγκαστικά, ξεσκόνισαν τα αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν τους, που ξεπλύθηκαν ήδη στη βροχή, ενώ αντίστοιχα οι πεζοί άνοιξαν για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι ομπρέλες και φόρεσαν κουκούλες για να προστατευθούν.

Η βροχή, ευτυχώς, είναι «ποτιστική» μέχρι στιγμής, δηλαδή χωρίς μεγάλη ένταση και αυτό την κάνει λίγο ευχάριστη εδώ που τα λέμε. Πλένει δρόμους και πεζοδρόμια, φρεσκάρει κήπους και γλάστρες, μυρίζει χώμα και φθινοπωρινή ατμόσφαιρα στην Αθήνα.

Μαρούσι, ώρα 12:00

Λεωφόρος Κηφισίας, Μαρούσι, ώρα 12:00