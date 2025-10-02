Κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Δυτική Ελλάδα και βάσει της πρόγνωσης της ΕΜΥ αναμένεται να επεκταθεί σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα. Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων όπως ένοτνες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Η επέλαση της κακοκαιρίας ξεκίνησε από χθες το βράδυ καθώς ισχυρές καταιγίδες πλήττουν τα νησιά του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ενώ μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας ενώ σήμερα το πρωί εστάλη μήνυμα του 112 για την Λακωνία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Λακωνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



— 112 Greece (@112Greece) October 2, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Ιόνια_Νησιά



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

October 1, 2025

Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στη Ζάκυνθο σύμφωνα με απόφαση του Δήμου.

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα, αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα κλήθηκαν να παραμείνουν Δήμοι και αρμόδιοι φορείς μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΥ

✅Διατηρούνται τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας και στα νέα τρεξίματα των μοντέλων, με πρόσκαιρα μεγάλες ραγδαιότητες βροχής και ανατολική κίνηση.

📌 : https://t.co/03OfMYyEGG

@EMY_HNMS @CivPro_GR @Starchannelnew1 pic.twitter.com/rUsR7kdGWY Advertisement October 1, 2025

Πρώτα χιόνια σε Όλυμπο, Καϊμακτσαλάν και Φαλακρό

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και στα λευκά ντύθηκαν οι κορυφές του Ολύμπου, του Καϊμακτσαλάν Πέλλας και του Φαλακρού Δράμας.

Το χιόνι κάλυψε την πλαγιά του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα το Καταφύγιο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή νέφωση καλύπτει το βουνό. Επίσης, «άσπρισαν» το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, σε ύψος 2.380 μέτρων, αλλά και το χιονοδρομικό του Φαλακρού.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα σήμερα 2/10 και αύριο Παρασκευή 3/10 σύμφωνα με έκτακτο δελτίο πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας.

Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Σήμερα Πέμπτη

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο Παρασκευή

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο σήμερα Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.