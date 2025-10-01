Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία, εστάλησαν λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ.

Το μήνυμα αναφέρει: :Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Έντονη βροχόπτωση στην Κέρκυρα: Η πυροσβεστική απεγκλώβισε οικογένεια Βρετανών

Την Κέρκυρα πλήττει η κακοκαιρία, αυτήν την ώρα, με έντονη βροχόπτωση, ενώ πιθανόν είναι να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινομενα τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση.

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.