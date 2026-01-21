Η Σούζη, οι Αταίριαστοι και… το 112. Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος άκουσαν, στον “αέρα” της εκπομπής, τον “πολυπόθητο” ήχο του 112 και η αντίδραση του πρώτου ήταν… επική.

Εκείνη την ώρα η Χριστίνα Σούζη εξηγούσε σε Κούτρα και Ντσούνο τι περιμένουν οι μετεωρολόγοι από τον καιρό.

Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ ευχήθηκε να πέσουν έξω όμως όπως είπε «προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω παρά να με βρίζουν γιατί έγινε το οποιοδήποτε ατύχημα. Θα βγάλει ζόρικα φαινόμενα».

Την στιγμή που τελείωνε τη φράση της βούιξαν τα κινητά με τον Χρήστο Κούτρα να αντιδρά με χιούμορ: «Θα πεθάνετε όλοι!».

«Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα!» ομολόγησε ο δημοσιογράφος και θα συμφωνήσουν όλοι μαζί του.