Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές στις Σέρρες, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης στον Λαϊλιά, όταν 15 οχήματα εγκλωβίστηκαν περίπου 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο «Αετόπετρα», χωρίς δυνατότητα καθόδου από το βουνό. Οι επιβαίνοντες αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112, ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο σπεύδουν τρία οχήματα τύπου τζιπ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, καθώς και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα σε πλήρη εγρήγορση είναι και τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών προκειμένου να συνδράμει στον αποχιονισμό του εν λόγω δύσκολου κατηφορικού σημείου.

Η έντονη χιονόπτωση, που συνεχίζεται στην περιοχή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη προσέλευση επισκεπτών, οι οποίοι θέλησαν να ανηφορίοσυν για τον Λαϊλιά και να απολαύσουν το τοπίο (ή το σκι) υποχρέωσε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο (ΕΟΣ) Σερρών να αποφασίσει να κλείσει το Χιονοδρομικό Κέντρο κατά μία ώρα νωρίτερα για λόγους ασφαλείας.

Υπενθυμίζουμε ότι, με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα, που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασμένοι με αντιολησθιτικές αλυσίδες στα οχήματά τους».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προβαίνει σε διαρκείς εργασίες καθαρισμού του οδικού δικτύου.

