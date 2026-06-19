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Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας. Ο Κηφισός έχει “μπλοκάρει” από το ύψος του Ρέντη έως την Κηφισιά στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στα τμήματα Παλαιοπαναγιά-Βριλήσσια και Μαρούσι-Μεταμόρφωση.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη είναι η κατάσταση και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές Αμαρουσίου και Χαλανδρίου, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

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Η κίνηση στις 18:08:

​Την ίδια ώρα, επικρατεί απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο της Αθήνας. Οι βασικές αρτηρίες, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αλλά και η κάθοδος της Λεωφόρου Συγγρού, είναι σχεδόν μπλοκαρισμένες.