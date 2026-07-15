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Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 23.30 έως τις 06.00 κατά τις ημερομηνίες 16 και 20 Ιουλίου 2026.

Τα οχήματα θα εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο μέσω της ράμπας των ΣΕΑ και θα επανεισέρχονται από την αντίστοιχη είσοδο.

Οι οδηγοί οφείλουν να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευσή τους από το σημείο.

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Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί που θα κινηθούν στην Αττική Οδό, καθώς για δύο νύχτες η κυκλοφορία θα διακοπεί σε κομβικό σημείο του αυτοκινητοδρόμου.

Η Αττική Οδός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιβαρυμένους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, εξυπηρετώντας καθημερινά δεκάδες χιλιάδες οδηγούς και συνδέοντας βασικούς οδικούς άξονες, περιοχές του λεκανοπεδίου, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το λιμάνι της Ραφήνας και του Πειραιά.

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Η αδιάλειπτη λειτουργία ενός τόσο κρίσιμου έργου προϋποθέτει συνεχείς ελέγχους, συντηρήσεις και επιθεωρήσεις, ώστε να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο η ασφάλεια και η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμματισμένων εργασιών, για δύο νύχτες θα κλείσει μία από τις πιο γνωστές γέφυρες της Αττικής Οδού, η οποία συνδέει τα δύο Σημεία Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μεσογείων. Πρόκειται για τη γέφυρα στο ύψος του πρώην Alpha και του ξενοδοχείου Holiday Inn, την οποία χρησιμοποιούν καθημερινά πολλοί οδηγοί για να πραγματοποιήσουν αναστροφή και να περάσουν στο αντίθετο ρεύμα της Αττικής Οδού χωρίς να χρειαστεί να περάσουν ξανά από σταθμό διοδίων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα στο συγκεκριμένο ύψος, καθώς και η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στη συνδετήρια γέφυρα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επιθεώρησης της κατασκευής. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τις νύχτες της 16ης και της 20ής Ιουλίου 2026, από τις 23.30 έως τις 06.00 της επόμενης ημέρας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα οχήματα και στα δύο ρεύματα θα εξέρχονται από την Αττική Οδό μέσω της ράμπας των Σ.Ε.Α. Μεσογείων και στη συνέχεια θα επανεισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από την αντίστοιχη ράμπα εισόδου.

Με δεδομένο ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, η επίπτωση στην κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, οι οδηγοί που θα κινηθούν στην περιοχή καλό είναι να ακολουθούν τη σχετική σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διεξαχθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων.