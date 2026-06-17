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Με νέες φωτογραφίες από τον γάμο της στη Μεσσηνία, η Δανάη Μπάρκα αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την προετοιμασία της ξεχωριστής ημέρας, εξηγώντας γιατί επέλεξε να κρατήσει τα πάντα μακριά από τα φώτα και ακόμη και από τους πιο κοντινούς της ανθρώπους μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η ηθοποιός, που παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση το περασμένο Σάββατο, περιέγραψε πως οι ετοιμασίες ξεκίνησαν από τον Φεβρουάριο, με στόχο έναν χαλαρό, ρομαντικό και αυθεντικά μανιάτικο γάμο. Όπως αποκάλυψε, ούτε οι φίλοι ούτε οι κουμπάροι γνώριζαν τι ακριβώς είχε σχεδιάσει.

«Σ’ αυτό τον γάμο, δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν άφησα κανένα φίλο μου ή φίλη μου να μου δώσει “συμβουλές” ή να μάθει τι κανονίζουμε… Θέλαμε να είναι έκπληξη, θέλαμε να μην έχει κανείς άγχος για οτιδήποτε και θέλαμε απλά να έρθουν να περάσουν ανέμελα όμορφα», έγραψε.

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν αγαπημένοι φίλοι και συγγενείς, ενώ το γλέντι που ακολούθησε κράτησε μέχρι αργά, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να κλέβει τις εντυπώσεις με τον χορό της.