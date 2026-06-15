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Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, με τις επαφές μεταξύ της ομάδας και των Μιλγουόκι Μπακς να έχουν ενταθεί τις τελευταίες 7-10 ημέρες.

Το ESPN αναφέρει ότι ο δύο φορές MVP του NBA έχει επικεντρωθεί στην προοπτική να γίνει παίκτης των Xιτ, την ώρα που οι Μπακς εξετάζουν σενάρια ανταλλαγής (trade) ενόψει του NBA Draft της επόμενης εβδομάδας.

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Ο 31χρονος Ελληνας φόργουορντ δεσμεύεται με συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-27, ενώ διαθέτει και οψιόν για το 2027-28. Παρότι οι φήμες περί ανταλλαγής κυκλοφορούν εδώ και καιρό, ενισχύθηκαν μετά τις αναφορές ότι οι Μπακς εμφανίζονται πρόθυμοι να εξετάσουν προτάσεις.

Η σεζόν 2025-26 ήταν απογοητευτική για τους Μπακς. Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια — τα λιγότερα της καριέρας του — καθώς υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο στις 15 Μαρτίου και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς. Το Μιλγουόκι έμεινε εκτός playoffs για πρώτη φορά από τη σεζόν 2015-16.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών, ο Γιάννης παραμένει ο σημαντικότερος παίκτης στην ιστορία των Μπακς, όντας πρώτος σε συμμετοχές (895), πόντους (21.531), ριμπάουντ (8.882), ασίστ (4.484) και κοψίματα (1.088), ενώ οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021.

Αν τελικά μετακομίσει στο Μαϊάμι, αναμένεται να σχηματίσει ένα από τα ισχυρότερα δίδυμα ψηλών του NBA μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, τρεις φορές All-Star των Χιτ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία και η υπόθεση παραμένει στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και των δημοσιευμάτων.