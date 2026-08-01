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Οι αρχές ζητούν αποζημιώσεις και κυρώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενες ότι η εταιρεία παραβιάζει τους κανονισμούς για τον στοιχηματισμό.

Η Kalshi απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ομοσπονδιακά αδειοδοτημένη αγορά χρηματοοικονομικών συμβολαίων και τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας ομοσπονδιακής επιτροπής.

Ο μέτοχος της εταιρείας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν εμπλέκεται προσωπικά στη δικαστική διαμάχη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κλάδο των prediction markets.

Η έκβαση της υπόθεσης θα κρίνει εάν τα συμβόλαια γεγονότων υπάγονται στην ομοσπονδιακή εποπτεία ή αν απαιτούν ειδική αδειοδότηση από τις Πολιτείες.

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Η εταιρεία prediction markets Kalshi, στην οποία απέκτησε συμμετοχή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις αρχές του έτους, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές διεκδικήσεις που έχουν κατατεθεί ποτέ εναντίον πλατφόρμας του κλάδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι λειτουργεί ως μη αδειοδοτημένη πλατφόρμα τυχερών παιχνιδιών και ζητώντας αποζημιώσεις, επιστροφή κερδών και αστικές κυρώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια.

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Τι υποστηρίζει η Πολιτεία της Νέας Υόρκης

Σύμφωνα με την αγωγή, η Kalshi προσφέρει στους χρήστες της συμβόλαια («event contracts») που βασίζονται στην έκβαση πραγματικών γεγονότων, όπως αθλητικοί αγώνες, εκλογές και άλλα γεγονότα επικαιρότητας. Η Πολιτεία υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από την ονομασία τους, τα προϊόντα αυτά λειτουργούν στην πράξη ως στοιχηματισμός και επομένως θα έπρεπε να διαθέτουν άδεια από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι η πλατφόρμα επέτρεπε τη συμμετοχή κατοίκων της Νέας Υόρκης ηλικίας 18 έως 20 ετών, παρότι η νόμιμη ηλικία για διαδικτυακό αθλητικό στοιχηματισμό στην Πολιτεία είναι τα 21 έτη. Επιπλέον, κατηγορούν την εταιρεία ότι απέφυγε τις φορολογικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τους αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιχνιδιών.

Στην αγωγή ζητείται να απαγορευτεί η λειτουργία της Kalshi στη Νέα Υόρκη, να επιστραφούν χρήματα στους χρήστες, να αποδοθούν τα φερόμενα ως παράνομα κέρδη και να επιβληθούν πρόστιμα, με το συνολικό ύψος των απαιτήσεων να εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει τουλάχιστον τα 36 δισ. δολάρια.

Η απάντηση της Kalshi

Η εταιρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν λειτουργεί ως στοιχηματική εταιρεία αλλά ως ομοσπονδιακά αδειοδοτημένη αγορά χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

Η Kalshi τονίζει ότι εποπτεύεται από την αμερικανική Commodity Futures Trading Commission (CFTC), η οποία ρυθμίζει τις αγορές παραγώγων, και θεωρεί πως οι Πολιτείες δεν έχουν δικαιοδοσία να παρεμβαίνουν στη λειτουργία της. Για τον λόγο αυτό επιδιώκει η υπόθεση να εκδικαστεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Εκπρόσωποι της εταιρείας χαρακτήρισαν την αγωγή «πολιτικό θέατρο», υποστηρίζοντας ότι η Νέα Υόρκη επιχειρεί να περιορίσει μια αγορά που έχει ήδη εγκριθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

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Ο ρόλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε μέτοχος της Kalshi τον Φεβρουάριο του 2026, επεκτείνοντας το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο πέρα από τον αθλητισμό.

Η συμμετοχή του είχε προκαλέσει τότε συζητήσεις στις ΗΠΑ σχετικά με το κατά πόσο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ζήτημα με τους κανονισμούς του NBA, καθώς στην πλατφόρμα διαπραγματεύονται συμβόλαια που σχετίζονται και με αθλητικά γεγονότα. Ο κομισάριος της λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, είχε δηλώσει τότε ότι η επένδυση δεν παραβιάζει τους κανονισμούς του NBA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αντετοκούνμπο δεν εμπλέκεται στην αγωγή ούτε κατηγορείται προσωπικά. Η δικαστική διαμάχη αφορά αποκλειστικά την εταιρεία και τον τρόπο λειτουργίας της.

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Γιατί η υπόθεση θεωρείται τόσο σημαντική

Η υπόθεση δεν αφορά μόνο την Kalshi. Νομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση των δικαστηρίων μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία των prediction markets στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το βασικό ερώτημα είναι αν τα λεγόμενα «event contracts» αποτελούν χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπάγονται αποκλειστικά στην ομοσπονδιακή εποπτεία της CFTC ή αν πρόκειται ουσιαστικά για αθλητικό στοιχηματισμό και τυχερά παιχνίδια που πρέπει να αδειοδοτούνται και να ελέγχονται από κάθε Πολιτεία ξεχωριστά.

Η συγκεκριμένη διαμάχη έρχεται μάλιστα λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που απέρριψε αίτημα της Kalshi να εμποδίσει τη Νέα Υόρκη να εφαρμόσει τη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών, γεγονός που δείχνει ότι η νομική μάχη γύρω από τα prediction markets μόνο στην αρχή βρίσκεται.

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New York is calling Kalshi an "illegal gambling operation" and seeking at least $36 billion in damages in a lawsuit filed in the middle of the night.



"No matter what they call themselves, prediction markets like Kalshi are gambling platforms." — Front Office Sports (@FOS) July 31, 2026

Με πληροφορίες από reuters.com,apnews.com ,ag.ny.gov

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