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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γυρίζει σελίδα στην καριέρα του, καθώς ξεκίνησε και επίσημα τη νέα του πορεία στους Μαϊάμι Χιτ. Ο «Greek Freak» μοιράστηκε με τους φιλάθλους τις πρώτες του εμπειρίες από τη Φλόριντα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο διάρκειας περίπου 20 λεπτών με τις πρώτες του στιγμές στη νέα του πόλη.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε τις πρώτες του βόλτες στο Μαϊάμι, γνωρίζοντας την πόλη που, έπειτα από 14 χρόνια στο Μιλγουόκι, θα αποτελεί πλέον το νέο του σπίτι.

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Στο βίντεο εμφανίζεται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις των Χιτ, να συναντά σημαντικά στελέχη του οργανισμού, όπως τον Έρικ Σπόελστρα και τον Πατ Ράιλι, και να παίρνει μια πρώτη εικόνα από το νέο του μπασκετικό περιβάλλον.

Παράλληλα, καταγράφεται το ταξίδι του προς τη Φλόριντα, οι αντιδράσεις του διαβάζοντας τα χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης που έλαβε μέσω των social media, αλλά και η άφιξή του στο Μαϊάμι μαζί με τον εκπρόσωπό του, Γιώργο Πάνου.

Ιδιαίτερη θέση στο βίντεο έχουν τα πλάνα από τους δρόμους της πόλης, όπου κυριαρχούν μηνύματα καλωσορίσματος προς τον «Greek Freak», καθώς και οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις των φιλάθλων των Χιτ για τη μεγάλη μεταγραφή.

Ξεχωριστή στιγμή αποτελεί και η επίσκεψή του έξω από το Kaseya Center, με τον Αντετοκούνμπο να στέκεται μπροστά στο εμβληματικό άγαλμα του θρύλου των Μαϊάμι Χιτ, Ντουέιν Γουέιντ.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσαν αρχικά οι Μαϊάμι Χιτ, ενώ στη συνέχεια αναρτήθηκε και από τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.