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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στο γήπεδο όπου έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό του έναν νέο συμπαίκτη.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα πρόκληση της καριέρας του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Greek Freak έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

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New Heat teammates Giannis and Davion Mitchell working on their game together in Greece! 💪



(via: giannis_an34 & davionmitchell) pic.twitter.com/zEpqdEMyvi — NBA (@NBA) July 21, 2026

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, όπου ακολουθεί πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων. Μαζί του βρίσκεται και ο νέος συμπαίκτης του στους Χιτ, Ντέβιον Μίτσελ.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τους δύο καλαθοσφαιριστές να προπονούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Φιλαθλητικού Ζωγράφου, το γήπεδο όπου ο Αντετοκούνμπο έκανε τα πρώτα του βήματα στο μπάσκετ, πριν ανοίξει τον δρόμο για το ΝΒΑ.