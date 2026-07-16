Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως είναι έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του.

Μετά από 13 χρόνια παρουσίας στο Μιλγουόκι, ο «Greek Freak» ετοιμάζεται να συνεχίσει την πορεία του στο Μαϊάμι, όπου φιλοδοξεί να προσθέσει νέες μεγάλες στιγμές στην καριέρα του. Ο Έλληνας σταρ βρίσκεται ήδη στην πόλη και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των Μαϊάμι Χιτ, περνώντας και από τα αποδυτήρια της ομάδας στο γήπεδό της.

Advertisement

Advertisement

Εκεί αντίκρισε για πρώτη φορά τη νέα του φανέλα με το Νο7. Ο Αντετοκούνμπο την κοίταξε για λίγη ώρα, την περιεργάστηκε και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα αρχή. «Δεν θα πω ψέματα, θα πρέπει να το συνηθίσω», είπε χαρακτηριστικά στον νέο του προπονητή, Έρικ Σποέλστρα, ο οποίος βρισκόταν επίσης στα αποδυτήρια.

Από την πλευρά του, ο τεχνικός των Χιτ σχολίασε: «Θα είναι μια καλή ευκαιρία». Ο Αντετοκούνμπο απάντησε με ενθουσιασμό για το νέο του ξεκίνημα: «Ανυπομονώ να παίξω. Μου αρέσει. Είμαι ενθουσιασμένος, θα είναι ωραία».

Clocking in for the first time ⏱️ pic.twitter.com/jMKcBo9yii — Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 16, 2026