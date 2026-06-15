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Ένα από τα πιο διασκεδαστικά βίντεο των τελευταίων ημερών στο TikTok έρχεται από την Ξάνθη και δείχνει έναν γαμπρό που, ενώ ήταν έτοιμος για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής του, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόοπτο… εμπόδιο: το ασανσέρ!

Περιποιημένος στην εντέλεια και ντυμένος με το γαμπριάτικο κοστούμι του, ο νεαρός ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο στολισμένο αυτοκίνητο που θα τον μετέφερε στην εκκλησία, αλλά -όπως φάνηκε-, ο ανελκυστήρας της πολυκατοικίας δεν ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί.

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Στο βίντεο που έχει γίνει viral στο TikTok, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο προβολές, ο γαμπρός φαίνεται εγκλωβισμένος μέσα στο ασανσέρ. Έξω από αυτό βρίσκονται φίλοι και συγγενείς, οι οποίοι είχαν ήδη συγκεντρωθεί με τραγούδια και γιορτινή διάθεση, προσπαθώντας να του μιλήσουν και να τον καθησυχάσουν μέσα από τη χαραμάδα της πόρτας.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο και ανέλαβαν άμεσα δράση, ενώ οι φίλοι του γαμπρού κατέγραφαν τη διαδικασία, με το TikTok να γεμίζει από βίντεο και το περιστατικό να γίνεται viral.

Με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, ένας πυροσβέστης κατάφερε να ανοίξει το ασανσέρ και να απεγκλωβίσει τον γαμπρό, ο οποίος βγήκε σώος και αβλαβής μέσα σε χειροκροτήματα και γέλια.

Το βίντεο έχει ήδη γίνει viral, με τα σχόλια των χρηστών να είναι απολαυστικά. Άλλοι ανέφεραν πως «ο γάμος πέρασε το πρώτο του τεστ», ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που σχολίασαν πως αν το ζευγάρι ξεπέρασε τέτοιο εμπόδιο από την αρχή, τότε μάλλον έχει όλα τα φόντα για έναν… ανθεκτικό γάμο.